Álvaro Uribe envía contundente mensaje a los trabajadores y empresarios de cara a la segunda vuelta: “El futuro del país”

A pocos días de la segunda vuelta, el expresidente Álvaro Uribe le envió un nuevo mensaje a los trabajadores y empleadores de cara a lo que serán las elecciones del próximo 21 de junio.

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Por medio de su cuenta de X, el líder natural del Centro Democrático publicó un video en el que habló de la necesidad de que se tengan ambientes laborales fraternos para mantener la sostenibilidad democrática.

En el mensaje, afirmó que el presidente Gustavo Petro e Iván Cepeda se han encargado de incrementar el odio de clases. “Por congraciarse con los trabajadores, le han hecho mucho daño al emprendimiento privado y han terminado haciéndole daño a los trabajadores”, dijo.

Uribe afirmó que desde su sector, que apoya hoy en día a Abelardo De la Espriella, han propuesto la economía fraterna con la que se busca que le vaya bien al empresario y a los empleados.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA-SEMANA

“El ahogo y la asfixia al empresario está creando una parálisis de inversión y de generación de empleo muy dañina para el futuro del país”, señaló.

El expresidente recordó que Petro y su Gobierno devolvieron algunos de los recargos que durante su administración se eliminaron, aunque explicó que esto fue necesario debido a la emergencia que había por aquellas épocas.

Además, mencionó el aumento del salario mínimo que se tuvo este año, pero también dejó en claro que, al mismo tiempo, desde su punto de vista, se ha destruido la salud y esto ha generado más gastos para las personas.

Por ello, apuntó a la necesidad de que exista una salud mixta, solidaria, con participación del Estado y de los privados. “Subieron el salario, pero no hicieron vivienda social”, dijo.

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“El trabajador que no tiene vivienda propia está obligado hoy a unos alquileres más altos. (…) Subieron el salario, pero el derroche ha llevado a una inflación del 6 % que no debería estar por encima del 3 %”, agregó.

Asimismo, Uribe mencionó otros problemas como la violencia y los altos impuestos, cuestiones que han derivado en inconvenientes como frenar la creación de empresas y de nuevos puestos de trabajo.

Además, apuntó que los trabajadores informales también se encuentran muy afectados y hasta han perdido la esperanza de tener un buen empleo. “El país necesita reconstruir condiciones de inversión privada y de generación de empleo de calidad”, manifestó.

En el video, el exsenador indicó también que tienen una gran preocupación por lo que está pasando con los contratos de aprendizajes, ya que los cambios hechos por el Gobierno han llevado a que muchas empresas se abstengan de contratar a los jóvenes.

“Empresarios y trabajadores de la patria, construyan nuevos ambientes laborales porque es fundamental para la sostenibilidad de las libertades y de la democracia”, concluyó.