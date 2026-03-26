Gobierno Petro subió los salarios de empleados públicos: será retroactivo y estos son los beneficiados

En la mañana de este jueves, 26 de marzo, se conoció un nuevo incremento que el Gobierno de Gustavo Petro le hizo a miles de trabajadores en el país. Los empleados públicos son personas que trabajan para el Estado a través de un contrato legal y reglamentario, y tienen funciones en instituciones públicas.

Se firmaron 23 decretos para aumentar en un 7 % el salario de los funcionarios públicos en 2026.

El presidente Gustavo Petro tomó una nueva decisión frente a los salarios de empleados públicos. Foto: Presidencia

Este decreto establece nuevas asignaciones básicas para estos trabajadores, además de auxilios de transporte, primas especiales y otros beneficios.

¿Quiénes se beneficiarán con el ajuste?

Serán beneficiados con la medida:

Docentes de colegios

Docentes de universidades públicas,

Empleados de la Rama Judicial

Empleados de la Contraloría General

Empleados de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Empleados del Ministerio de Defensa

Empleados de la Fuerza Pública

Empleados del Departamento Administrativo de la Presidencia

Empleados de la Fiscalía General de la Nación

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El salario regirá desde el 1.º de enero de 2026 y será ajustado de manera retroactiva. También tendrá efectos en empleados del Senado de la República y la Cámara de Representantes. Los valores irán desde $4.781.327 hasta $18.601.803. Estos serán fijados con respecto al grado del cargo.

Tenga en cuenta el incremento. Foto: 123RF

También hay cambios para los sueldos de los servidores de la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar. Así serán las remuneraciones de acuerdo a los grados establecidos.

Grados 4 a 8: entre $1.750.905 y $2.456.244

entre $1.750.905 y $2.456.244 Grados 9 a 13: entre $2.560.169 y $3.039.417

entre $2.560.169 y $3.039.417 Grados 14 a 18: entre $3.176.607 y $4.824.357

entre $3.176.607 y $4.824.357 Grados 19 a 22: entre $5.157.340 y $6.552.807

Los secretarios generales de las Altas Cortes recibirán además una remuneración mínima de $10.125.267, de la cual el 50 % corresponde a gastos de representación.

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Los docentes también verán un cambio en su salario, con el decreto que establece una bonificación del 0,4 % para 2026, la cual es adicional para docentes y directivos docentes estatales, tanto de preescolar, como de básica y de primaria.