Gobierno Petro subió los salarios de empleados públicos: será retroactivo y estos son los beneficiados

En la mañana de este jueves, 26 de marzo, se conoció un nuevo incremento que el Gobierno de Gustavo Petro le hizo a miles de trabajadores en el país. Los empleados públicos son personas que trabajan para el Estado a través de un contrato legal y reglamentario, y tienen funciones en instituciones públicas.
Se firmaron 23 decretos para aumentar en un 7 % el salario de los funcionarios públicos en 2026.
Este decreto establece nuevas asignaciones básicas para estos trabajadores, además de auxilios de transporte, primas especiales y otros beneficios.
¿Quiénes se beneficiarán con el ajuste?
Serán beneficiados con la medida:
- Docentes de colegios
- Docentes de universidades públicas,
- Empleados de la Rama Judicial
- Empleados de la Contraloría General
- Empleados de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
- Empleados del Ministerio de Defensa
- Empleados de la Fuerza Pública
- Empleados del Departamento Administrativo de la Presidencia
- Empleados de la Fiscalía General de la Nación
El salario regirá desde el 1.º de enero de 2026 y será ajustado de manera retroactiva. También tendrá efectos en empleados del Senado de la República y la Cámara de Representantes. Los valores irán desde $4.781.327 hasta $18.601.803. Estos serán fijados con respecto al grado del cargo.
También hay cambios para los sueldos de los servidores de la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar. Así serán las remuneraciones de acuerdo a los grados establecidos.
- Grados 4 a 8: entre $1.750.905 y $2.456.244
- Grados 9 a 13: entre $2.560.169 y $3.039.417
- Grados 14 a 18: entre $3.176.607 y $4.824.357
- Grados 19 a 22: entre $5.157.340 y $6.552.807
Los secretarios generales de las Altas Cortes recibirán además una remuneración mínima de $10.125.267, de la cual el 50 % corresponde a gastos de representación.
Los docentes también verán un cambio en su salario, con el decreto que establece una bonificación del 0,4 % para 2026, la cual es adicional para docentes y directivos docentes estatales, tanto de preescolar, como de básica y de primaria.