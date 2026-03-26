Economía

Gobierno Petro subió los salarios de empleados públicos: será retroactivo y estos son los beneficiados

El incremento será de un 7 % y estos son los impactados con la decisión.

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Redacción Semana
26 de marzo de 2026, 11:27 a. m.
El Gobierno Petro decidió aumentar el salario de empleados públicos un 7%.
El Gobierno Petro decidió aumentar el salario de empleados públicos un 7%. Foto: Montaje El País / Andrea Moreno

En la mañana de este jueves, 26 de marzo, se conoció un nuevo incremento que el Gobierno de Gustavo Petro le hizo a miles de trabajadores en el país. Los empleados públicos son personas que trabajan para el Estado a través de un contrato legal y reglamentario, y tienen funciones en instituciones públicas.

Se firmaron 23 decretos para aumentar en un 7 % el salario de los funcionarios públicos en 2026.

El presidente Gustavo Petro habló del panorama económico del país.
El presidente Gustavo Petro tomó una nueva decisión frente a los salarios de empleados públicos. Foto: Presidencia

Este decreto establece nuevas asignaciones básicas para estos trabajadores, además de auxilios de transporte, primas especiales y otros beneficios.

¿Quiénes se beneficiarán con el ajuste?

Serán beneficiados con la medida:

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  • Docentes de colegios
  • Docentes de universidades públicas,
  • Empleados de la Rama Judicial
  • Empleados de la Contraloría General
  • Empleados de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
  • Empleados del Ministerio de Defensa
  • Empleados de la Fuerza Pública
  • Empleados del Departamento Administrativo de la Presidencia
  • Empleados de la Fiscalía General de la Nación
Gustavo Petro dice que comprar vivienda en Colombia es de “pendejos”: le llueven críticas por haber acabado Mi Casa Ya

El salario regirá desde el 1.º de enero de 2026 y será ajustado de manera retroactiva. También tendrá efectos en empleados del Senado de la República y la Cámara de Representantes. Los valores irán desde $4.781.327 hasta $18.601.803. Estos serán fijados con respecto al grado del cargo.

Dinero billetes pesos colombianos
Tenga en cuenta el incremento. Foto: 123RF

También hay cambios para los sueldos de los servidores de la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar. Así serán las remuneraciones de acuerdo a los grados establecidos.

  • Grados 4 a 8: entre $1.750.905 y $2.456.244
  • Grados 9 a 13: entre $2.560.169 y $3.039.417
  • Grados 14 a 18: entre $3.176.607 y $4.824.357
  • Grados 19 a 22: entre $5.157.340 y $6.552.807

Los secretarios generales de las Altas Cortes recibirán además una remuneración mínima de $10.125.267, de la cual el 50 % corresponde a gastos de representación.

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Los docentes también verán un cambio en su salario, con el decreto que establece una bonificación del 0,4 % para 2026, la cual es adicional para docentes y directivos docentes estatales, tanto de preescolar, como de básica y de primaria.

Para 2030 habrán 321.289 docentes en Colombia.
Los docentes serán impactados por la decisión. Foto: Getty Images