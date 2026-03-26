Economía

Contraloría pide al Gobierno soportes que justifiquen los $8 billones de la emergencia económica por lluvias

El ente de control se pronunció tras revisar.

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Redacción Semana
26 de marzo de 2026, 8:32 a. m.
Inundaciones en Montería afectaron a miles de personas: el Gobierno declaró emergencia económica tras la situación en varias zonas del país.
Inundaciones en Montería afectaron a miles de personas: el Gobierno declaró emergencia económica tras la situación en varias zonas del país. Foto: GABRIEL SALAZAR / SEMANA

Durante la mañana de este 26 de marzo, la Contraloría General de la República hizo una nueva advertencia por cuenta de posibles vacíos en la estructuración, articulación y ejecución de los decretos de Emergencia Económica, Social y Ecológica emitidos por el Gobierno Nacional.

A través de un comunicado, la entidad aseguró que luego de revisar los 18 decretos emitidos por el Gobierno Nacional en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica establecida en el Decreto 0150 de 2026, considera necesario que se revisen y apliquen bien criterios y alcances de la medida.

Emergencia Económica
Emergencia Económica: esto dijo la Contraloría. Foto: Adobe Stock / Semana

“Dado que por decisión del Gobierno Nacional se han decretado nuevos impuestos con los que se aspira a recaudar hasta $8,68 billones, considera la Contraloría que el Gobierno Nacional tiene la obligación legal de garantizar el recaudo adecuado y oportuno de estos recursos y su debida destinación y uso exclusivo para la atención de las afectaciones ocasionadas por la emergencia invernal sucedida en los ocho departamentos que se incluyen en el Decreto 0150 de 2026“, indicó el ente de control.

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Adicional a ello, la Contraloría solicitó al Gobierno Nacional, al Ministerio de Hacienda, la UNGRD y otros de los sectores involucrados, varios de los soportes que expliquen el recaudo de 8,68 billones de pesos y la sustentación de su focalización entre las distintas entidades.

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“Para efectos de diseñar e implementar el plan de vigilancia y control fiscal del recaudo, destinación y uso de los recursos de la emergencia, la Contraloría solicitará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la UNGRD y demás ministerios de sectores involucrados, los soportes que explican la necesidad de recaudar hasta $8,68 billones y la sustentación de su focalización entre la UNGRD, los demás ministerios con sectores afectados y los departamentos y municipios en emergencia”, indicó.

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