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Información sensible sobre presuntas irregularidades del Gobierno Petro llegó a Washington

El interés de los informantes es que las entidades de Estados Unidos analicen los datos y abran las correspondientes investigaciones, en caso de ser necesario.

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Redacción Confidenciales
13 de junio de 2026 a las 2:31 a. m.
Se presentan presuntas irregularidades del Gobierno Petro a Washington.
Se presentan presuntas irregularidades del Gobierno Petro a Washington. Foto: Semana

El Gobierno estadounidense ha recibido información sensible sobre eventuales hechos irregulares que habría cometido la administración de Gustavo Petro entre 2022 y 2026: supuesta corrupción, aparente lavado de activos y posible favorecimiento a grupos narcotraficantes a través de la política de la paz total forman parte del dosier que ha llegado a Norteamérica por parte de exfiscales y oficiales retirados de la fuerza pública, según fuentes consultadas por SEMANA.

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El interés de los informantes es que las autoridades de ese país analicen los datos y, si es de su interés, abran las investigaciones para identificar a los responsables. No solo eso. Integrantes de la campaña de Abelardo de la Espriella también han compartido información sobre presuntas ilegalidades y, recientemente, identidades de posibles compradores de votos de cara a la segunda vuelta presidencial.