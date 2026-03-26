Gustavo Petro estará en ‘stream’ con Westcol esta noche desde la Casa de Nariño

El presidente Gustavo Petro sorprendió a los cibernautas al anunciar que en la noche de este jueves 26 de marzo de 2026 estará en una transmisión en vivo con el reconocido streamer, youtuber y empresario Luis Fernando Villa Álvarez, mejor conocido como Westcol.

“Esta noche le hablaremos a toda la juventud colombiana a través de un stream con Westcol”, dijo el mandatario en su cuenta de Instagram junto a una publicación compartida con el creador de contenido.

La transmisión se realizará a partir de las 9:00 de la noche desde la Casa de Nariño y se podrá seguir a través de las redes sociales del presidente y del canal de Westcol en Kick.

Este joven de tan solo 25 años de edad se ha destacado en el mundo del streaming como uno de los creadores más incluyentes en Colombia y a nivel internacional.