Confidenciales

Gustavo Petro estará en ‘stream’ con Westcol esta noche desde la Casa de Nariño

La transmisión se realizará a partir de las 9:00 p. m.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
26 de marzo de 2026, 6:25 p. m.
Gustavo Petro y Westcol.
Gustavo Petro y Westcol. Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil: @gustavopetrourrego

El presidente Gustavo Petro sorprendió a los cibernautas al anunciar que en la noche de este jueves 26 de marzo de 2026 estará en una transmisión en vivo con el reconocido streamer, youtuber y empresario Luis Fernando Villa Álvarez, mejor conocido como Westcol.

Esta noche le hablaremos a toda la juventud colombiana a través de un stream con Westcol”, dijo el mandatario en su cuenta de Instagram junto a una publicación compartida con el creador de contenido.

La transmisión se realizará a partir de las 9:00 de la noche desde la Casa de Nariño y se podrá seguir a través de las redes sociales del presidente y del canal de Westcol en Kick.

Este joven de tan solo 25 años de edad se ha destacado en el mundo del streaming como uno de los creadores más incluyentes en Colombia y a nivel internacional.

Confidenciales

Francisco Barbosa se despacha contra Petro: “A tres meses de salir de la presidencia, su futuro es turbio”

Confidenciales

Renunció viceministro de la Igualdad que envió foto íntima a subalterna

Confidenciales

María Fernanda Cabal reaccionó a elección de viuda de Tirofijo como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado

Confidenciales

“Cepeda prepara el puntillazo final”: Álvaro Uribe sobre el sistema de salud

Confidenciales

Cristhian Mancera Mejía fue reelegido como chairman del Área 11 en Miami-Dade County

Confidenciales

Reina emérita Sofía lidera agenda cultural en Miami con participación de Miss Mundo Colombia

Confidenciales

Abelardo de la Espriella anunció respaldo jurídico a víctimas de acoso sexual en Colombia

Gente

Streamer se toma la Casa de Nariño por un día: Gustavo Petro y Álvaro Uribe, en vivo con WestCOL

Gente

¿Hijo por vientre de alquiler? Westcol reveló que desea tener un hijo “a lo Cristiano Ronaldo”, anuncio que sacude las redes

Gente

La reacción de Westcol a la actuación de Nicolás Arrieta en ‘La casa de los famosos Colombia 3’