El representante a la Cámara Julio César Triana aseguró que la supuesta suspensión al presidente Gustavo Petro por parte de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes fue una “burla a la Constitución Política y a las leyes colombianas”.

El congresista cuestionó las motivaciones del documento en el que la presidenta de esa corporación y legisladora del Pacto Histórico, Gloria Arizabaleta, ordenó el retiro temporal del cargo del jede de Estado.

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“El presidente Petro en sendas intenciones se victimizó y dijo que el Congreso lo iba a destituir. Lo que no esperábamos era que todo atendía a una trama y a una jugadita politiquera y hoy el país amanece conociendo un auto firmado por la presidenta de la Comisión de Acusaciones, quien es miembro del partido de gobierno y ese auto es un vulgar favor político al presidente Petro para que salga a hacer abiertamente política”, expresó el congresista.

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Triana aclaró que la norma determina que la comisión es la encargada de acusar al mandatario, mientras es la plenaria de la Cámara la que tiene la función de avalar la acusación para que el Senado determine una eventual suspensión.

Julio César Triana, representante de Cambio Radical. Foto: Prensa Julio César Triana

El representante de Cambio Radical le pidió los integrantes del que “no duden de la inteligencia de los colombianos, ni muchos menos duden de la capacidad de este Congreso”.