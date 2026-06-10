Gustavo Petro es suspendido por la presidenta de la Comisión de Acusación; así reacciona el país: “Autogolpe blando”, “jugadita”

En una controvertida decisión, la presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes suspendió al presidente de la República hasta el próximo 21 de junio. La congresista Gloria Arizabaleta enciende así una polémica nacional. Múltiples voces advierten que sería una medida que favorece a la campaña de Iván Cepeda.
“La suspensión de Petro por parte de la congresista Gloria Arizabaleta, del partido de Roy Barreras y cuyo hermano es representante electo por el Pacto Histórico, es un AUTOGOLPE BLANDO”, asegura, por ejemplo, el congresista Daniel Briceño.
La suspensión de Petro por parte de la congresista Gloria Arizabaleta del partido de Roy Barreras y cuyo hermano es representante electo por el Pacto Histórico es un AUTOGOLPE BLANDO.— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) June 10, 2026
El congresista Andrés Forero calificó la decisión como una “jugadita electoral del Pacto Histórico”. El parlamentario agregó que “a una semana de la segunda vuelta, la presidente de la Comisión de Acusaciones, congresista del partido de gobierno, suspende a Gustavo Petro por participar en política. Ante el desastre en las encuestas de su títere, quieren victimizar al presidente”.
En otro trino agregó: “No hay que llamarse a engaño: esto es un irresponsable ‘autogolpe’ con claros fines electorales”.
Jugadita electoral del @PactoCol a una semana de la 2a vuelta.— Andrés Forero CD (@AForeroM) June 10, 2026
La presidente de la Comisión de Acusaciones, congresista del partido de gobierno, suspende a @petrogustavo por participar en política.
Ante el desastre en las encuestas de su títere quieren victimizar al presidente. pic.twitter.com/FmhgBXqb73
María Fernanda Cabal también criticó la medida. “Muy grave esta decisión de una congresista del Pacto Histórico de Petro. La Comisión de Acusaciones no tiene esa competencia; parece más un favor para que Petro se victimice y arme un lío en el país. Solo el Senado puede decretar la suspensión”.
Muy grave esta decisión de una congresista del Pacto Histórico de Petro. La Comisión de Acusaciones no tiene esa competencia que parece más un favor para que Petro se victimice y arme un lio en el país.— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) June 10, 2026
Solo el Senado puede decretar la suspensión. pic.twitter.com/9iaAcBQ8zj
Otras voces de la política ponen los ojos en Roy Barreras. Así lo insinuó el exministro Luis Felipe Henao, quien aseguró que se trata de una decisión desesperada de la campaña que “comete errores todos los días”. Barreras es exesposo de la congresista que tomó la decisión.
Esta es la explicación del auto de la Representante Arizabaleta, lo que busca es victimizar a Petro. Se ve una campaña desesperada y cometiendo errores todos los dias https://t.co/1J9CfrqpPt— Luis Felipe Henao (@luisfelipehenao) June 10, 2026
Roy Barreras, quien se sumó a la campaña de Iván Cepeda, escribió: “La supuesta decisión de la Comisión de Acusaciones contra el presidente Petro no tiene NINGUNA VALIDEZ JURÍDICA. ¡No tiene esa competencia ni esa atribución y, por supuesto, no puede tener efecto alguno! El único efecto que tendrá es político, porque en lugar de hacer daño al Presidente, la gente saldrá a votar masivamente para defender a su Presidente y el proyecto político progresista”.
La supuesta decisión de la Comisión de Acusaciones contra el Presidente Petro @petrogustavo no tiene NINGUNA VALIDEZ JURÍDICA . No tiene esa competencia ni esa atribución y por supuesto no puede tener efecto alguno ! El único efecto que tendrá es político porque en lugar de hacer…— Roy Barreras (@RoyBarreras) June 10, 2026
La medida genera una enorme controversia. Hay quienes aseguran que esta decisión solo puede tomarla la plenaria y que, además, no hay ningún radicado de ese auto firmado por la congresista Arizabaleta. “El despacho del representante a la Cámara Alejandro Ocampo informa a la ciudadanía que el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, no ha sido suspendido por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Hasta el momento, no ha sido radicado ningún auto ni decisión formal de la Comisión de Acusaciones que adopte una medida de suspensión contra el Presidente de la República. Es importante aclarar que un investigador individual no tiene competencia para tomar una decisión de esa naturaleza por sí solo. Cualquier determinación de esa magnitud debe cumplir los procedimientos constitucionales, legales y reglamentarios correspondientes”, dice un comunicado emitido por el congresista.