Gustavo Petro es suspendido por la presidenta de la Comisión de Acusación; así reacciona el país: “Autogolpe blando”, “jugadita”

En una controvertida decisión, la presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes suspendió al presidente de la República hasta el próximo 21 de junio. La congresista Gloria Arizabaleta enciende así una polémica nacional. Múltiples voces advierten que sería una medida que favorece a la campaña de Iván Cepeda.

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“La suspensión de Petro por parte de la congresista Gloria Arizabaleta, del partido de Roy Barreras y cuyo hermano es representante electo por el Pacto Histórico, es un AUTOGOLPE BLANDO”, asegura, por ejemplo, el congresista Daniel Briceño.

El congresista Andrés Forero calificó la decisión como una “jugadita electoral del Pacto Histórico”. El parlamentario agregó que “a una semana de la segunda vuelta, la presidente de la Comisión de Acusaciones, congresista del partido de gobierno, suspende a Gustavo Petro por participar en política. Ante el desastre en las encuestas de su títere, quieren victimizar al presidente”.

Armando Benedetti asegura que la Comisión de Acusación no tiene facultades para suspender al presidente Gustavo Petro

En otro trino agregó: “No hay que llamarse a engaño: esto es un irresponsable ‘autogolpe’ con claros fines electorales”.

María Fernanda Cabal también criticó la medida. “Muy grave esta decisión de una congresista del Pacto Histórico de Petro. La Comisión de Acusaciones no tiene esa competencia; parece más un favor para que Petro se victimice y arme un lío en el país. Solo el Senado puede decretar la suspensión”.

Otras voces de la política ponen los ojos en Roy Barreras. Así lo insinuó el exministro Luis Felipe Henao, quien aseguró que se trata de una decisión desesperada de la campaña que “comete errores todos los días”. Barreras es exesposo de la congresista que tomó la decisión.

Roy Barreras, quien se sumó a la campaña de Iván Cepeda, escribió: “La supuesta decisión de la Comisión de Acusaciones contra el presidente Petro no tiene NINGUNA VALIDEZ JURÍDICA. ¡No tiene esa competencia ni esa atribución y, por supuesto, no puede tener efecto alguno! El único efecto que tendrá es político, porque en lugar de hacer daño al Presidente, la gente saldrá a votar masivamente para defender a su Presidente y el proyecto político progresista”.

La medida genera una enorme controversia. Hay quienes aseguran que esta decisión solo puede tomarla la plenaria y que, además, no hay ningún radicado de ese auto firmado por la congresista Arizabaleta. “El despacho del representante a la Cámara Alejandro Ocampo informa a la ciudadanía que el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, no ha sido suspendido por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Hasta el momento, no ha sido radicado ningún auto ni decisión formal de la Comisión de Acusaciones que adopte una medida de suspensión contra el Presidente de la República. Es importante aclarar que un investigador individual no tiene competencia para tomar una decisión de esa naturaleza por sí solo. Cualquier determinación de esa magnitud debe cumplir los procedimientos constitucionales, legales y reglamentarios correspondientes”, dice un comunicado emitido por el congresista.