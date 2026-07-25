La Fiduprevisora está en la mira del gobierno electo de Abelardo De La Espriella

El equipo del empalme anticorrupción del Gobierno de Abelardo De La Espriella tiene en la mira, entre otras entidades, a la Fiduprevisora, que se ha visto envuelta en medio de grandes escándalos por irregularidades en el manejo de miles de millones de pesos.

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Lo que se sabe es que algunos exfuncionarios que conocen por dentro la entidad estarían dispuestos a revelar nombres de altos exdirectivos que estarían seriamente comprometidos con lo que consideran un saqueo a esa dependencia. Las denuncias están enfocadas en la contratación, el manejo del call center y el software. ¿Quiénes saldrán salpicados?