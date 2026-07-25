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La Fiduprevisora está en la mira del gobierno electo de Abelardo De La Espriella

El equipo de empalme revisa presuntas irregularidades en la entidad, mientras exfuncionarios alistan nuevas revelaciones.

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Redacción Confidenciales
25 de julio de 2026 a las 3:04 a. m.
Sede de la Fiduprevisora.
Sede de la Fiduprevisora. Foto: Raúl Palacios

El equipo del empalme anticorrupción del Gobierno de Abelardo De La Espriella tiene en la mira, entre otras entidades, a la Fiduprevisora, que se ha visto envuelta en medio de grandes escándalos por irregularidades en el manejo de miles de millones de pesos.

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Lo que se sabe es que algunos exfuncionarios que conocen por dentro la entidad estarían dispuestos a revelar nombres de altos exdirectivos que estarían seriamente comprometidos con lo que consideran un saqueo a esa dependencia. Las denuncias están enfocadas en la contratación, el manejo del call center y el software. ¿Quiénes saldrán salpicados?