Las ciudades intermedias buscan que su voz marque el rumbo del próximo Gobierno en los empalmes presidenciales

Las ciudades intermedias del país comenzaron a posicionarse como protagonistas en la construcción de la agenda del nuevo Gobierno. Durante los Empalmes Regionales Presidenciales, alcaldes de distintas regiones presentaron proyectos estratégicos en materia de seguridad, infraestructura, conectividad, competitividad y desarrollo económico, con el propósito de que sean incluidos en el próximo Plan Nacional de Desarrollo.

Asointermedias respalda creación de Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana y pide incluir a las ciudades intermedias

La Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias destacó estos encuentros como un espacio de diálogo entre el Gobierno Nacional y los mandatarios locales, en el que las regiones llevaron propuestas orientadas a fortalecer la descentralización y promover inversiones de alto impacto para los territorios.

Uno de los momentos más relevantes se registró en Norte de Santander, donde los alcaldes de Ocaña, Villa del Rosario y Los Patios entregaron al presidente de la República el documento “10 Iniciativas Estratégicas de las Ciudades Intermedias”, elaborado por Asointermedias. La propuesta reúne proyectos encaminados a fortalecer la descentralización y consolidar una agenda de desarrollo para las ciudades intermedias del país.

En Santander, el alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez, actuó como vocero regional y planteó la necesidad de impulsar proyectos relacionados con seguridad, movilidad, infraestructura y competitividad para Floridablanca, Bucaramanga, Girón y Piedecuesta. Asimismo, resaltó la importancia de fortalecer la infraestructura vial y la conectividad hacia Barrancabermeja.

“Las ciudades intermedias de Santander tenemos proyectos, visión y la disposición de trabajar de la mano con el Gobierno Nacional para impulsar el desarrollo de nuestros territorios”, afirmó Sánchez durante las jornadas de empalme.

En representación del Huila, el alcalde de Pitalito expuso las principales prioridades del departamento, entre ellas el fortalecimiento de la infraestructura vial, el desarrollo agroindustrial, el turismo y la generación de oportunidades para las ciudades intermedias.

Durante el encuentro realizado en Casanare, el presidente electo destacó la necesidad de impulsar inversiones en infraestructura, conectividad y diversificación productiva para fortalecer el crecimiento regional, una apuesta que beneficiaría directamente a la ciudad intermedia de Aguazul.

En Antioquia, los alcaldes de Bello y El Retiro coincidieron en que es indispensable fortalecer la articulación entre el Gobierno Nacional y los territorios para sacar adelante iniciativas relacionadas con seguridad, movilidad, vivienda, innovación y desarrollo regional.

La alcaldesa de Bello, Lorena González, respaldó la creación de los Bloques Regionales de Seguridad para las ciudades intermedias, al considerar que permitirán fortalecer el trabajo conjunto entre las autoridades nacionales y locales frente a los desafíos en materia de orden público.

Por su parte, el alcalde de El Retiro, Santiago Montoya, insistió en la necesidad de avanzar en proyectos de infraestructura vial, mejorar la prestación de los servicios públicos y ampliar el acceso a vivienda, además de potenciar las vocaciones turística, industrial y agrícola del oriente antioqueño.

Uno de los anuncios más relevantes se produjo en Córdoba, donde el presidente electo anunció que Cereté será el principal nodo nacional de innovación, investigación, desarrollo tecnológico y servicios para el sector agropecuario. La iniciativa busca fortalecer la competitividad del campo colombiano, facilitar la transferencia de conocimiento y consolidar a esta ciudad como referente nacional en ciencia, tecnología e innovación aplicada al desarrollo rural. Además, el proyecto beneficiará de manera directa a otras ciudades intermedias del departamento, como Sahagún y Lorica, fortaleciendo la articulación regional y el desarrollo productivo del sector agropecuario.

Al cierre de los empalmes, Asointermedias reiteró que estos espacios representan una oportunidad para que las regiones participen activamente en la definición de las políticas públicas nacionales y para que las “10 Iniciativas Estratégicas de las Ciudades Intermedias” sean incorporadas al próximo Plan Nacional de Desarrollo. La Asociación anunció que continuará acompañando el proceso de articulación institucional con el propósito de que las propuestas formuladas desde los territorios se traduzcan en acciones concretas para impulsar un desarrollo equilibrado y sostenible en Colombia.