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Asointermedias reconoce gestión del alcalde de Segovia durante emergencia invernal en Antioquia

Sostuvieron que acompañarán a Segovia en medio de cualquiera de sus requerimientos en esta compleja situación.

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Redacción Semana
19 de junio de 2026 a las 10:11 a. m.
Santiago Ospina, director ejecutivo de Asointermedias y alcalde de Segovia, Edwin Castañeda.
Santiago Ospina, director ejecutivo de Asointermedias y alcalde de Segovia, Edwin Castañeda. Foto: Suministrada a SEMANA.

La Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias (Asointermedias) expresó su solidaridad con las familias afectadas por la emergencia invernal que golpea a Segovia, Antioquia, pero también destacó la respuesta de la administración municipal frente a la crisis.

Más de 400 personas resultaron afectadas tras un aguacero de varias horas que inundó barrios y viviendas en el municipio de Segovia, Antioquia.
Las imágenes que dejó el aguacero en Segovia, Antioquia: inundaciones sorprendieron a cientos de familias

“Las emergencias son momentos en los que se pone a prueba el verdadero liderazgo de los gobernantes. Hoy queremos reconocer públicamente la entrega, la determinación y la capacidad de respuesta que ha demostrado el alcalde Edwin Castañeda para proteger a su comunidad y coordinar las acciones necesarias frente a esta difícil situación”, afirmó Santiago Ospina, director ejecutivo de Asointermedias.

La organización señaló que la situación vivida en Segovia evidencia la necesidad de contar con comités de emergencia activos y articulados.

“Hacemos un llamado a continuar fortaleciendo estas instancias en los municipios del país, promoviendo la coordinación interinstitucional, la preparación permanente y la toma de decisiones ágiles”, indicó la asociación.