Asointermedias reconoce gestión del alcalde de Segovia durante emergencia invernal en Antioquia

La Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias (Asointermedias) expresó su solidaridad con las familias afectadas por la emergencia invernal que golpea a Segovia, Antioquia, pero también destacó la respuesta de la administración municipal frente a la crisis.

Las imágenes que dejó el aguacero en Segovia, Antioquia: inundaciones sorprendieron a cientos de familias

“Las emergencias son momentos en los que se pone a prueba el verdadero liderazgo de los gobernantes. Hoy queremos reconocer públicamente la entrega, la determinación y la capacidad de respuesta que ha demostrado el alcalde Edwin Castañeda para proteger a su comunidad y coordinar las acciones necesarias frente a esta difícil situación”, afirmó Santiago Ospina, director ejecutivo de Asointermedias.

La organización señaló que la situación vivida en Segovia evidencia la necesidad de contar con comités de emergencia activos y articulados.

“Hacemos un llamado a continuar fortaleciendo estas instancias en los municipios del país, promoviendo la coordinación interinstitucional, la preparación permanente y la toma de decisiones ágiles”, indicó la asociación.