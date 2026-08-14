Gobernadora del Magdalena anuncia que donará un mes de su salario para ayudar a las familias afectadas por el terremoto

Margarita Guerra, la gobernadora del Magdalena, anunció que donará su sueldo a la campaña Colombia, un solo corazón, liderada por la primera dama, Ana Lucía Pineda, para apoyar a las familias damnificadas por el terremoto del lunes, 10 de agosto.

Entre otras medidas para ayudar a los damnificados, la gobernadora ordenó que se habilitara un centro de acopio para recibir las ayudas que los magdalenenses están aportando en medio de la emergencia.

“Hoy muchas familias continúan buscando a sus seres queridos, y enfrentan un profundo dolor y enormes necesidades básicas después de haberlo perdido todo. Por eso he tomado la decisión de poner a disposición mi sueldo a la campaña Colombia, un solo corazón. En momentos como este, todo suma y Colombia necesita de nuestra solidaridad”, dijo la gobernadora.

Colombia, un solo corazón es una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional y liderada por la primera dama, Ana Lucía Pineda, tras el sismo de 7,4 en la escala de Richter, que tuvo como epicentro a San José del Palmar, en Chocó.

La campaña busca movilizar la solidaridad de los colombianos y articular la recepción y distribución de donaciones y ayudas humanitarias destinadas a las familias y comunidades afectadas por la emergencia.

“Cuando Colombia atraviesa momentos difíciles, la solidaridad debe traducirse en acciones. Cada aporte cuenta para ayudar a quienes hoy necesitan volver a empezar”, añadió la gobernadora Guerra.