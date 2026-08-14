Honda le rinde homenaje al río Magdalena y a otros cuerpos de agua con un evento muy especial

A orillas del Magdalena, el municipio de Honda (Tolima) se prepara para recibir una nueva edición del encuentro Ciudadanos del Río: Comunidades Creadoras, una iniciativa desarrollada en el marco de La Magdalena Fest que reunirá a representantes de distintas regiones del país para conversar sobre la importancia y la relación entre cultura, territorio y conservación de los cuerpos de agua.

El lugar no fue una elección al azar. El río Magdalena es la principal arteria fluvial de Colombia: recorre cerca de 1.540 kilómetros de sur a norte, pasando por 12 departamentos del país hasta su desembocadura en Bocas de Ceniza, en el Atlántico. Y lo cierto es que su relación con Honda es fundamental.

Por eso, durante dos días, líderes comunitarios, sabedores ancestrales, artistas, investigadores, gestores culturales, organizaciones ambientales, empresarios y ciudadanos participarán en diferentes actividades destinadas a compartir experiencias y conocimientos relacionados con el cuidado del agua.

Macana, comunidad camarones. Foto: Cortesía CoCrea

La programación incluye diálogos, talleres, exposiciones, experiencias culturales y un recorrido por el río Magdalena. Así, la tercera versión de Ciudadanos del Río apuesta por el enfoque biocultural, reconociendo el papel de los conocimientos tradicionales, los sistemas de autoconocimiento y las prácticas culturales de las comunidades en la conservación de los sistemas hídricos.

La conformación de la Red Biocultural Ciudadanos del Río, liderada por CoCrea, es uno de los momentos más esperados. Esta red estará integrada por organizaciones, instituciones y personas que trabajan en la conservación de los recursos hídricos desde una perspectiva biocultural y tendrá como propósito “fortalecer la colaboración, el intercambio de experiencias y la construcción de alianzas entre diferentes regiones del país”, detallaron desde CoCrea.

María del Pilar Ordóñez, directora general de la entidad, aseguró que siempre se han propuesto “aportar al cuidado del agua desde el reconocimiento, la visibilización y el apoyo a los saberes ancestrales, los conocimientos tradicionales y las prácticas culturales de las comunidades de Colombia que cuidan el agua y la vida”.

María del Pilar Ordoñez, directora general de CoCrea. Foto: Cortesía CoCrea

Por eso, añadió Ordóñez, “rendimos tributo a los Ciudadanos del Río, a las comunidades creadoras del país y los invitamos a encontrarnos, a aprender unos de otros y demostrar que la cultura es un motor de transformación ambiental”.

Por su parte, María Claudia López, coordinadora de la estrategia, señaló que “se trata de desafíos globales que es imposible resolver sin tener en cuenta los saberes, conocimientos y prácticas culturales de las comunidades”.

La programación

La agenda comenzará el sábado 15 de agosto con el diálogo “Miradas del río”, programado entre las 10:00 de la mañana y las 11:15 a. m. Durante este espacio se abordará, desde diferentes disciplinas y perspectivas, la conservación de los cuerpos de agua, su importancia ambiental y cultural, y su reconocimiento como sujetos de derechos.

Panorámica de Honda, Tolima. Foto: Adobe Stock

Participarán, entre otros, el geólogo y escritor Ignacio Piedrahita, el médico tradicional y artista Dugunawin Arroyo, el físico y educador Teyrungumu Torres y Maryury Mosquera, guardiana del río Atrato.

Luego, entre las 11:30 a. m. y las 12:45 p. m. se desarrollará “Ciudadanos del río”, un diálogo que pondrá sobre la mesa experiencias relacionadas con la pesca artesanal, la restauración de manglares, el ecoturismo y las cocinas tradicionales como prácticas vinculadas con la conservación de los cuerpos de agua.

En la tarde se llevarán a cabo los talleres “El viaje del Agua: un recorrido por el Magdalena”, a cargo del Instituto Humboldt, y “Relatos del Agua”, dictado por ABC Colombia. Ambos tendrán cupos limitados.

Una muestra de Arrastre, obra de Sebastián Gómez, se presentará en el marco del evento. Foto: Cortesía CoCrea

Domingo de celebración

Para el domingo 16 de agosto están programados los espacios “Celebraciones de río” y “Ecosistemas de río”. El primero abordará las celebraciones, festividades y rituales asociados con los ríos y cuerpos de agua como escenarios de memoria, identidad y construcción de comunidad. El segundo reunirá experiencias de diferentes regiones para analizar la importancia de los ecosistemas acuáticos para la biodiversidad y los desafíos relacionados con su conservación.

Estos eventos tendrán lugar en la Cámara de Comercio, ubicada en la Calle 11A No. 10 A–06, en el Centro Histórico.

La agenda también contempla la inauguración de la exposición “Arrastre”, del artista santandereano Sebastián Gómez. Esta muestra explora las relaciones entre naturaleza, territorio y ancestralidad y estará abierta al público los días 15 y 16 de agosto, entre las 10:00 de la mañana y las 7:00 de la noche, en la Trilladora Gualí.

Las actividades forman parte de la alianza entre CoCrea y La Magdalena Fest, un evento cultural que nació en Honda en 2018 y se realiza cada año durante el último puente festivo del mes de agosto. Es un espacio que busca honrar al Magdalena como fuente de vida, memoria e identidad.