“Los jóvenes sí quieren trabajar, pero buscan empresas con propósito”

La industria de los eventos sigue consolidándose como una de las más importantes en el país; si bien funciona desde hace muchos años, su articulación con las empresas, los hoteles y otros actores hace que continúe en crecimiento y aportando al mercado laboral del país.

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En este sentido, el apoyo a las nuevas generaciones que se interesan por el sector es una de las tareas que se ha puesto Andrea Zuluaga, CEO de Estrategias Punto Aparte, recientemente homenajeada por su liderazgo en el sector.

En conversación con SEMANA, Zuluaga habló del mercado laboral en las nuevas generaciones y el futuro de su industria en el país.

SEMANA: Uno de los temas en los que más has enfocado tu liderazgo es el trabajo con los jóvenes. Incluso, haces parte de iniciativas que buscan conectar a las nuevas generaciones con empresarios de distintos países. ¿Cómo has visto a los jóvenes dentro de tu industria y qué proyección ves para ellos?

Andrea Zuluaga: Mi liderazgo está enfocado principalmente en los jóvenes. Tenemos cerca de 5.000 jóvenes inspirados, con quienes compartimos conocimiento y experiencias con empresas de diferentes países. Nuestra misión es entregarles conocimiento a esta generación de relevo y llevarlos de la mano.

Ley permitiría que menores de edad puedan trabajar: empezarán a sumar experiencia rápido. Foto: Agencia 123rf

Creo que es un mito decir que los jóvenes no quieren trabajar. Nosotros tenemos la gran tarea de sentarnos con ellos, conversar y crear condiciones para que puedan ser parte de las empresas. Tenemos que encontrar un punto medio.

Desde lo que he conversado con ellos, sabemos que buscan empresas que vivan realmente su propósito y que tengan un propósito en común con ellos.

Las empresas están construidas y concebidas para generar utilidad, pero sabemos que también tienen una responsabilidad de transformación social, que va de la mano con la generación de empleo.

Además, tenemos que saber cómo aprovechar todo ese potencial. Son jóvenes que nacen con otras herramientas y que tienen habilidades diferentes. Por más que nosotros tratemos de actualizarnos todo el tiempo, ellos tienen de manera innata una cantidad de habilidades que debemos aprender a potencializar.

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También debemos acompañarlos en esa visión que tienen del ecosistema empresarial. Creo que todo está muy conectado con el propósito. Ellos sí quieren ir a un espacio de trabajo, pero no simplemente porque sí. Quieren estar en un lugar donde se sientan involucrados y escuchados.

Tampoco quieren que nuestra comunicación sea unidireccional. A veces nosotros les decimos: “Cuando yo tenía 20 años hacía las cosas de esta forma”. Pero ellos quieren construir con nosotros. Creo que lo que buscan es una verdadera construcción generacional.

SEMANA: ¿Cómo se ha materializado ese trabajo con los jóvenes en Latinoamérica?

A.Z: Hemos trabajado con jóvenes en Cuba, Brasil, Honduras y Perú. Hoy, por ejemplo, es muy gratificante ver que un joven de Cuba ha podido visitar diferentes países gracias a estos eventos y que está llevando ese conocimiento de regreso a su territorio.

Bajo la premisa de Incredible Occasions, el hotel crea eventos con la convicción de que la cultura cartagenera sea la fuente de toda autenticidad. Foto: InterContinental Cartagena - API

Para mí, eso demuestra que realmente podemos generar oportunidades y conexiones que trascienden un evento. Se trata de entregar conocimiento, generar experiencias y acompañar a esta nueva generación para que pueda construir su propio camino.

SEMANA: Cuéntame un poco de tu trayectoria en esta industria. Es una industria que tiene muchísimos años, pero que también ha evolucionado conforme avanza la tecnología y cambian los diferentes elementos que la conforman. ¿Cuál ha sido tu trayectoria y qué es lo que más destacarías de todo lo que has logrado?

Respuesta:

Soy una mujer con 20 años de trayectoria en la industria y 12 años en el mercado.

Sin embargo, más que destacar el hecho de estar en la industria de eventos y reuniones —que sabemos que es un mundo muy competitivo—, creo que es importante hablar de cómo los empresarios estamos poniendo mucha más atención en la profesionalización y en fortalecer nuestra competitividad.

A Colombia han llegado muchísimos eventos y seguimos desarrollando eventos muy significativos. Además, esto conecta con todo un ecosistema alrededor del turismo.

Cuando hablo de mi trayectoria, hay varios momentos importantes que creo que han marcado mi carrera. Uno de ellos fue haber sido presidenta de ASOEVENTOS, la Asociación de Operadores y Proveedores de Eventos de Colombia.

Es un trabajo voluntario: trabajar por un gremio y liderarlo desde una junta directiva que históricamente era 99 % masculina. Yo era la única mujer en la junta y tuve la oportunidad de ser la primera mujer presidenta de este gremio durante 10 años.

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Durante ese tiempo logramos posicionarlo a nivel nacional y fortalecer la conversación con las entidades gubernamentales para mejorar las condiciones de nuestro sector y de nuestro gremio.

Adicionalmente, fui vocera de siete gremios en Antioquia para la creación de la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín. Este también es un hito muy importante por todo lo que está ocurriendo en nuestra ciudad.

Hoy hago parte de la Mesa de Fenalco Nacional de Turismo y, a nivel latinoamericano, trabajo con COCAL, la Asociación de Operadores y Proveedores de Eventos de Latinoamérica.

También, en Medellín, trabajar con el Clúster de Turismo y con el Consejo de Hacienda y Soberanía es otro reto importante para mí, porque significa acompañar toda la estrategia de los empresarios, entender qué necesita el sector y cómo podemos acompañarlo.

SEMANA: Primero que todo, felicitaciones por este reconocimiento. Es un logro muy importante, no solamente para las mujeres en la industria, sino para todas las mujeres, porque demuestra lo que estamos haciendo, hasta dónde hemos llegado y la posición que hemos alcanzado en diferentes industrias. ¿Cómo recibes este reconocimiento y qué significa para ti?

A.Z: Realmente, el reconocimiento se llama Movement to Watch. Es un reconocimiento enfocado en mujeres que no solamente debemos ser vistas hoy, sino que debemos seguir siendo vistas por lo que estamos haciendo.

Es una forma de mostrar que el camino que has construido y lo que estás labrando vale la pena. Cuando te dicen que fuiste elegida entre cientos de mujeres y que solamente seleccionaron a ocho, y tú haces parte de ese grupo de mujeres que están liderando desde diferentes sectores, pero que cada una está generando transformación e inspiración en el mundo en el que está, es muy significativo.

Hablábamos mucho del síndrome del impostor, de ese momento en el que finalmente dices: “Es en serio, yo estoy ahí y hago parte de este gran grupo de mujeres”.

Entonces es una mezcla de emociones: felicidad, alegría y, finalmente, agradecimiento por el camino recorrido y por todo lo que se ha logrado.

SEMANA: Hace unos meses tenemos un nuevo gobierno y se están planteando transformaciones importantes. ¿Cómo ven ustedes este nuevo gobierno? ¿Cómo perciben el clima socioeconómico en su área y cuál es la posición de ustedes a corto y mediano plazo?

Respuesta:

Estamos convencidos de que el cambio va a ser muy significativo, porque cuando el sector público y el sector privado trabajan de la mano, las transformaciones y la evolución de un país se pueden dar a pasos agigantados. Finalmente, se trata de generar construcciones colectivas.

En la industria de reuniones, por ejemplo, ya hemos tenido diferentes conversaciones con el viceministro de Turismo. Nos ha hablado de su ruta, de la importancia que tiene la industria de reuniones y de cuánto se le va a apostar.

También se está trabajando en una estrategia para fortalecer a los empresarios y permitirnos captar muchos más eventos.

Sabemos que cuando una persona viene a Colombia para asistir a un evento, tiene una alta posibilidad de regresar posteriormente al destino como turista. Además, el asistente a un evento de reuniones genera aproximadamente cuatro veces más en ticket promedio que el turista vacacional.

Colombia también tiene una posición estratégica. Actualmente estamos en el segundo lugar de Latinoamérica, según el ranking de ICCA, la asociación encargada de medir la actividad internacional de reuniones y eventos.

Esto demuestra que estamos bien posicionados estratégicamente en Latinoamérica.

SEMANA: Puntualmente, ¿qué viene para ustedes? ¿Cómo se proyecta este año y cuáles son los principales retos y objetivos?

A.Z.: Punto Aparte es una compañía que viene expandiéndose de manera significativa. Es una compañía muy sólida, pero también tenemos grandes retos.

Trabajamos con el sector público y privado y estamos muy enfocados en la operación de eventos. Sin embargo, uno de nuestros grandes objetivos es realizar nuestro primer evento propio, que se llama Generación MAIS.

Es un evento que tiene mucho que ver con el propósito y la vocación que tengo como Andrea Azul Vega: trabajar con los jóvenes y, particularmente, con jóvenes como Jonathan, de Cuba.

Estamos creando este evento, que se realizará en Colombia el próximo año. La idea es generar una articulación con los jóvenes de Latinoamérica para que Colombia se convierta también en un hub de conexión.

Queremos que ellos puedan tener conexiones importantes con los empresarios, que sientan que nosotros también podemos convertirnos en sus mentores, acompañarlos y entregarles estrategias que nos han funcionado.

Queremos generar lo que siempre he dicho: conversaciones que permitan que ellos continúen con este legado.

Creo que este es uno de los mayores retos que tenemos: continuar trabajando por el país. Ese también ha sido uno de nuestros grandes propósitos como compañía y, al mismo tiempo, seguir creciendo.