Conozca cómo el turismo MICE está transformando Bogotá: “Hay una nueva narrativa en la industria de reuniones”

En el corazón de la agencia de promoción de inversión de la capital – Invest in Bogotá – existe una unidad que trabaja con la convicción de que cada encuentro es una oportunidad para transformar la ciudad: el Bureau de Convenciones.

La presencia del Bureau dentro de una agencia de inversión no es una coincidencia: permite conectar la llegada de eventos internacionales con la atracción de negocios, el fomento a sectores productivos y el impulso al talento local. Cada evento que llega a Bogotá es una puerta abierta al conocimiento, la innovación y las alianzas que fortalecen la competitividad de la ciudad.

| Foto: Invest in Bogotá.

Oficinas de Invest in Bogotá en la localidad de Chapinero. | Foto: Invest in Bogotá.

“Cada evento es una oportunidad para visibilizar causas, fortalecer sectores productivos y abrir nuevas posibilidades para la inversión extranjera”, afirma Luisa Fernanda Vásquez, gerente del Bureau de Convenciones. Y no es solo discurso: durante el 36° Congreso Panamericano de Oftalmología, por ejemplo, el Bureau lideró una jornada social que benefició a más de 140 niños de familias recicladoras con exámenes visuales, entrega de gafas y seguimiento médico.

Esta articulación estratégica entre la industria de reuniones y la atracción de inversión ha comenzado a mostrar resultados concretos. Solo en el primer trimestre de 2025, Invest in Bogotá acompañó proyectos por 29,7 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 83 % frente al mismo periodo de 2024 y la proyección de más de 2.600 nuevos empleos para la ciudad.

Panorámica de Monserrate y Bogotá. | Foto: Invest in Bogotá.

La apuesta del Bureau no se limita a la captación de grandes encuentros, sino a traer a Bogotá aquellos eventos que dialogan con su identidad y su visión de futuro. En este sentido, se priorizan congresos y encuentros alineados con sectores como la sostenibilidad, la economía del conocimiento, el emprendimiento y la innovación.

Esta selectividad responde a un criterio claro: la industria MICE no solo debe generar beneficios económicos, sino también contribuir a cerrar brechas sociales, visibilizar causas relevantes y fortalecer comunidades. Además, quienes asisten a estos eventos no solo conocen una ciudad moderna y dinámica, sino que se conectan con su gente, su cultura y sus oportunidades. Esa experiencia vivencial es, muchas veces, el inicio de un vínculo más profundo que puede traducirse en nuevas alianzas, negocios o inversiones.

Además, desde la iniciativa Bogotá Ciudad Aeropuerto, liderada por la Alcaldía y respaldada por Invest in Bogotá, se proyecta convertir la zona de influencia de El Dorado en un clúster logístico, empresarial y turístico, con capacidad para atraer tanto a viajeros como a inversionistas de todo el mundo.

“Desde Bogotá estamos construyendo una nueva narrativa para la industria de reuniones: una que no solo mide cifras, sino también impacto”, concluye Carlos Alberto Suárez, director Ejecutivo (e) de Invest in Bogotá. Una narrativa donde el turismo no es solo un destino, sino un camino hacia una ciudad más próspera, inclusiva y conectada con el mundo.