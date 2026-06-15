El país que pasó de ser ignorado a convertirse en uno de los destinos más buscados del mundo en 2026

Las tendencias de viaje cambian constantemente y cada año aparecen destinos que logran llamar la atención de millones de turistas. En 2026, uno de los casos más llamativos es el de Albania, pues este país, que durante mucho tiempo permaneció fuera de las principales opciones turísticas internacionales, ahora figura entre los lugares más buscados por viajeros de diferentes partes del mundo.

Lugares para visitar en el país más económico de Europa

De acuerdo con un listado publicado por la revista Mercado, Albania integra el grupo de los siete destinos que marcarán tendencia este año.

El crecimiento de su popularidad se debe a varios factores, entre ellos sus paisajes naturales, playas de aguas cristalinas, ciudades históricas y costos más accesibles en comparación con otros destinos europeos que suelen recibir grandes cantidades de visitantes.

En cuanto a transformación, lo que antes era un territorio poco explorado por los viajeros internacionales hoy se presenta como una alternativa llamativa para quienes buscan experiencias diferentes, lejos de las rutas más tradicionales del continente.

El hecho de que conecte con el mar Adriático y el mar Jónico ha despertado interés entre turistas que desean disfrutar de escenarios similares a los de Grecia o Croacia, pero con menor afluencia de público.

Conocer Albania, uno de los planes más económicos para hacer en Europa Foto: YouTube @ExploraPlanet

Sin embargo, Albania no es el único destino que aparece en la lista. El informe también destaca otros lugares que están ganando protagonismo en la industria turística durante el 2026.

Entre ellos se encuentran Japón, Australia, Marruecos, Islandia, Vietnam y Portugal, países que continúan atrayendo visitantes gracias a sus propuestas culturales, gastronómicas y naturales.

Esto refleja una tendencia cada vez más marcada entre los viajeros: la búsqueda de experiencias auténticas y destinos que ofrezcan algo diferente a los circuitos turísticos masivos.

En ese sentido, Albania se ha beneficiado de una creciente exposición internacional a través de redes sociales, recomendaciones de viajeros y publicaciones especializadas.

Albania, un viaje que no se puede perder cuando vaya a Europa Foto: YouTube @ExploraPlanet

Expertos del sector consideran que este auge podría mantenerse durante los próximos años, especialmente porque el país continúa desarrollando infraestructura turística y ampliando su oferta para visitantes extranjeros.

Además, su combinación de historia, naturaleza y precios competitivos le permite ser una opción atractiva para distintos perfiles de viajeros.

El país europeo que tuvo un incremento de turistas internacionales: más de 26 millones en los primeros meses de 2026

Con todo esto, Albania pasó de ser un destino relativamente desconocido a convertirse en una de las grandes revelaciones del turismo mundial en 2026.

Su ascenso demuestra que los gustos de los viajeros evolucionan constantemente y que todavía existen rincones capaces de sorprender al mundo entero.