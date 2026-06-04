El país europeo que tuvo un incremento de turistas internacionales: más de 26 millones en los primeros meses de 2026

España recibió casi 26,6 millones de turistas internacionales durante los cuatro primeros meses del año, lo que supone un crecimiento del 3,4% respecto al mismo periodo de 2025.

Según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), este flujo de visitantes gastó entre enero y abril 36.703 millones de euros, lo que supone un avance del 6,7% sobre el mismo periodo de 2025.

“Estos datos de abril confirman un primer cuatrimestre en el que se mantiene el crecimiento del gasto por encima del incremento en el ritmo de las llegadas”, ha destacado el Ministerio de Industria y Turismo.

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Los principales países emisores en los cuatro primeros meses del año fueron Reino Unido (con cerca de 4,9 millones de visitantes y un aumento del 2,5%), Francia (con más de 3,3 millones y una bajada del 1,8%) y Alemania (con cerca de 3,3 millones, un 2,8% menos).

También Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado entre enero y abril, con un 15,1% del total. Le siguieron Alemania (12,2%) y Francia (7,6%).

26,6 millones de turistas registró en los primeros meses de 2026. Foto: Getty Images

En el acumulado de los cuatro primeros meses del año, las comunidades que más turistas recibieron fueron Canarias (5,7 millones y un aumento del 0,2% respecto al mismo periodo de 2025), Cataluña (5,4 millones y un incremento del 0,8%) y Andalucía (4,2 millones, un 6,3% más).

En el primer cuatrimestre del año, las comunidades con mayor gasto acumulado fueron Canarias (con el 23,8% del total), Cataluña (17,7%) y Comunidad de Madrid (16,3%).

9,1 millones de turistas en abril

Solo en el mes de abril, España atrajo 9,1 millones de turistas internacionales, un 5,2% más que en el mismo mes de 2025.

El gasto total de los turistas internacionales en el cuarto mes del año 2026 ascendió a 11.686 millones de euros, con un aumento del 7,4% respecto al mismo mes de 2025.

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El gasto medio por turista fue de 1.291 euros, con un incremento anual del 2,1%. Por su parte, el gasto medio diario creció un 1,4%, hasta los 189 euros.

Proyectan que sector turismo de Centro y Sudamérica crecerá por encima del promedio mundial en 2026

Por otra parte, el sector de los viajes y el turismo de América Central y América del Sur estima un crecimiento por encima de la media mundial en 2026, impulsado por la fuerte demanda interna, el aumento del gasto de los visitantes internacionales y una menor exposición a las tensiones geopolíticas que afectan a otras regiones, según las previsiones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).

De acuerdo con el último Estudio de Impacto Económico (EIR) que hace la organización, el PIB turístico de la región aumentará un 4,1%, frente al crecimiento medio mundial estimado del 3,2%. Además, el gasto de los visitantes internacionales avanzará un 7,8%, más del doble de la tasa prevista a nivel global, del 3,7%.

El WTTC destaca que América Central y del Sur continúan beneficiándose de una fuerte demanda de viajes domésticos y de una exposición relativamente limitada a los impactos derivados del conflicto en Oriente Medio, por el poco peso que tienen en la región las rutas de tránsito y los mercados emisores a los que les afecta.

Con información de Europa Press