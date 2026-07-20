Los cincos pueblos del Caribe colombiano más recomendados para los pensionados, según la inteligencia artificial

El Caribe colombiano es una de las regiones más encantadores de Colombia. Muchos de sus municipios cuenta con un entorno cálido, tranquilo y con una buena calidad de vida, aspectos que pueden ser atractivos para los pensionados.

De acuerdo con ChatGPT, herramienta de inteligencia artificial, estos son los cinco municipios más recomendados de esta región para los jubilados:

1. Santa Cruz de Mompox (Bolívar)

Mompox fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1995 y es uno de los pueblos coloniales mejor conservados de Colombia.

Entre sus principales ventajas que destaca la IA se encuentran un “costo de vida moderado, una amplia oferta cultural, bajos niveles de congestión vehicular y un entorno seguro para caminar y realizar actividades al aire libre. Aunque no cuenta con hospitales de alta complejidad, dispone de servicios médicos básicos y está conectado con ciudades de mayor tamaño para atención especializada”.

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2. Coveñas (Sucre)

Sobre Coveñas la IA señala que es uno de los destinos costeros más atractivos para quienes desean vivir cerca del mar sin asumir los altos costos de ciudades como Cartagena o Santa Marta. “Sus playas de aguas tranquilas, el clima cálido durante todo el año y un ambiente relajado lo convierten en una excelente opción para el retiro”, destaca.

El municipio cuenta con “supermercados, restaurantes, servicios financieros y centros de salud básicos. Además, se encuentra relativamente cerca de ciudades como Sincelejo y Montería, donde es posible acceder a servicios médicos especializados”.

3. San Antero (Córdoba)

San Antero es el tercer municipio destacado, el cual se reconoce por su ambiente familiar y playas tranquilas.

“Es un municipio donde todavía predomina un ritmo de vida relajado y los costos de vivienda y alimentación suelen ser inferiores a los de otros destinos turísticos del Caribe”, resalta ChatGPT.

“Su cercanía con Coveñas permite acceder fácilmente a una mayor oferta comercial y de servicios, mientras que Montería se encuentra a una distancia razonable para atención médica especializada y otros trámites”, agrega.

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4. Palomino (La Guajira)

Palomino, corregimiento de Dibulla, La Guajira, ocupa el cuarto puesto. Esta población se ha consolidado como una de las de “mayor atractivo para quienes desean vivir rodeados de naturaleza gracias a que ofrece un entorno privilegiado para disfrutar de playas, ríos y paisajes únicos”.

“Aunque conserva un ambiente tranquilo, en los últimos años ha mejorado su oferta de restaurantes, hospedajes y servicios básicos. Sin embargo, para atención médica de mayor complejidad es necesario desplazarse hacia Santa Marta o Riohacha”, subraya la IA.

Las playas de Palomino son ideales para desconectarse del día a día. Foto: Getty Images

5. Puerto Colombia (Atlántico)

Puerto Colombia, ubicado en el área metropolitana de Barranquilla, está en el quinto puesto. Según ChatGPT, este municipio presenta una de las mejores alternativas para quienes desean disfrutar de la tranquilidad de un pueblo sin renunciar a los beneficios de una gran ciudad. “Se encuentra a menos de media hora de Barranquilla, lo que facilita el acceso a clínicas de alta complejidad, universidades, centros comerciales, aeropuertos y una amplia oferta de entretenimiento”, señala.

Adicionalmente, se resalta que ha tenido un importante desarrollo urbano durante los últimos años, “con nuevos proyectos residenciales, mejor infraestructura y un renovado malecón que ha impulsado la actividad turística y gastronómica”.