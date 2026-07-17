Así es uno de los municipios más ‘dulces’ de Boyacá, un destino con fincas paneleras, trapiches y gran riqueza natural

El departamento de Boyacá es uno de los más encantadores del país y se encuentra conformado por 123 municipios.

Uno de ellos es San José de Pare, ubicado a 85 kilómetros de Tunja.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), antes de la llegada de los españoles existía un poblado llamado Pare, “el cual era habitado por indígenas guanes, pertenecientes al grupo lingüístico chibcha. Se dice que en 1560 llegó un visitador averiguando porqué en la provincia de Guanentá (cuya actual capital es San Gil) se había diezmado la población indígena guanes desde la incursión de Martín Galeano con sus tropas”.

El municipio de Boyacá que tiene nombre de ciudad italiana y es considerado uno de los más bellos, ideal para el ecoturismo

“Pocos años después, la etnia prácticamente desapareció. Pare conformaba la provincia de Vélez; pero luego, en 1857 pasó a ser distrito parroquial de Boyacá. En 1780, Pedro Antonio Flórez fundó la localidad, y hacia 1785 ya se le conocía con el nombre de San José de Pare. La población participó activamente en el movimiento comunero al lado de los municipios de Socorro y San Gil, en Santander”, agrega la publicación.

Geografía y economía

El río Suárez es el principal afluente de San José de Pare. En el territorio, además, hay lagunas importantes como El Olimpo, Ojo de Agua, Grande y Laguna Blanca, que surten de agua el ecosistema. Sus tierras se distribuyen en los pisos térmicos templado y frío y lluvias moderadas todo el año.

En materia económica, las principales actividades son la agricultura y ganadería.

Entre los cultivos principales se encuentran el café, el plátano, la yuca, el maíz, las hortalizas y frutales, pero su producto más representativo es la caña de azúcar.

“Cuenta con más de 80 trapiches paneleros distribuidos en sus nueve veredas, las cuales producen entre 4.000 y 8.000 cargas de panela al mes, que son comercializadas dentro y fuera del departamento. Sin duda, es otro de los municipios dulces ubicados en Boyacá”, agrega el Sistema de Información Turística.

La producción de panela es una de las actividades económicas en San José de Pare. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Sitios de interés

Entre los principales atractivos se encuentran las cuevas del Nitrio y Suárez y diversas fincas paneleras.

Los encantos del municipio que alberga el árbol más grande de Colombia, un destino para visitar en el Caribe

En relación con la gastronomía, los principales platos son el piquete campesino, le sancocho de gallina y las picadas de fritanga.

Sobre las festividades se destacan el Festival Cultural de la Molienda Pareña, las ferias y fiestas del Wiski y del Poncho, las fiestas de la virgen del Carmen y la feria empresarial de los niños Pareños.