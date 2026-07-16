“La reglamentación del RNT es el mejor regalo que le puede dejar este Gobierno al Turismo”: Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO

En junio de 2026 se registraron cerca de 12 mil Agencias de Viajes con Registro Nacional de Turismo activo y por único NIT, lo que representa un crecimiento del 10,3% frente al mismo mes de 2025. Para la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo – ANATO, este resultado evidencia el avance del sector hacia mayores niveles de formalización y confirma la importancia de seguir fortaleciendo el RNT como una herramienta clave para identificar, verificar y dar trazabilidad a los prestadores de servicios turísticos.

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En ese sentido, las modificaciones propuestas al Registro representan un paso importante para consolidar la transparencia, la confianza del viajero y el crecimiento ordenado de las Agencias de Viajes. El proyecto busca fortalecer los mecanismos de inscripción, actualización, renovación, verificación y control de los Prestadores de Servicios Turísticos en el país. Para las Agencias de Viajes, resulta clave que la regulación reconozca la evolución del mercado y que garantice reglas claras, proporcionales y equitativas para los consumidores.

“La reglamentación del Registro Nacional de Turismo es el mejor regalo que le puede dejar el Gobierno al sector, porque fortalece la formalidad, protege al viajero y permite avanzar hacia un sector más transparente y competitivo. Desde ANATO consideramos fundamental que estos cambios se implementen de manera clara, gradual y que no se traduzcan en cargas innecesarias para quienes ya operan formalmente”, señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO.

Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato. Foto: Anato

Entre los principales cambios se encuentran la Creación del Sistema de Verificación y Control del Registro Nacional de Turismo, una herramienta de seguimiento y trazabilidad del cumplimiento de los requisitos exigidos a Prestadores de Servicios Turísticos que interoperará en tiempo real entre las distintas entidades competentes. Adicionalmente mediante este Decreto se establece que las Cámaras de Comercio tendrán la función de verificar la información y documentación aportada por los Prestadores de Servicios Turísticos, de esta manera el MinCIT tendrá acceso en tiempo real a los reportes y a los resultados de las verificaciones.

Por otra parte, las Agencias que operen turismo de aventura deberán suministrar el certificado del esquema de seguridad de la actividad turística, emitido por un organismo evaluador de la conformidad, acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC, lo que refuerza los estándares de seguridad y calidad en este tipo de experiencias.

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“Este decreto no debe entenderse como una medida excluyente, es importante corregir ese mensaje porque se ha malinterpretado. Lo que buscamos es que haya oportunidades para todos los actores del turismo, bajo reglas claras, con mayor formalidad y con estándares que le permitan al turista extranjero sentirse seguro en todos los aspectos cuando llegue a nuestro país. La confianza del viajero se construye con una oferta turística transparente, responsable y segura”, concluyó la dirigente gremial.