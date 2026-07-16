Sopó sorprende con el primer festival de la hamburguesa; 16 restaurantes le ponen el sabor al municipio

Durante cinco días, 16 restaurantes abrirán sus cocinas para ofrecer preparaciones exclusivas, creadas especialmente para este festival, en una invitación para que residentes y visitantes recorran el municipio y descubran por qué Sopó sigue consolidándose como uno de los grandes destinos gastronómicos de Cundinamarca.

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Las recetas prometen sorprender con una explosión de sabores y texturas. En cada hamburguesa se encontrarán combinaciones donde se mezclan lo dulce y lo salado, los toques ahumados, ingredientes tradicionales y propuestas innovadoras que convierten cada bocado en una experiencia diferente.

Y, por supuesto, no podía faltar el gran protagonista de esta tierra: el queso.

Hablar de Sopó es hablar de tradición quesera, y este festival le rinde homenaje a este alimento con preparaciones que incorporan una amplia variedad de quesos como cheddar, Paipa, campesino, doble crema, mozzarella y otras especialidades, que se funden perfectamente con carnes artesanales de res, pollo y cerdo, vegetales frescos, cebollas caramelizadas, tocineta, chicharrón crocante, pepinillos, salsas especiales, guacamole, cremosos de aguacate y mermeladas artesanales elaboradas con ingredientes como tocineta, café o frutas, entre muchos otros sabores que sorprenderán a los asistentes.

Festival de la Hamburguesa en Sopó. Foto: Alcaldía de Sopó

Cada establecimiento ha preparado una propuesta única, donde la creatividad será la protagonista y donde cada receta contará una historia diferente. Algunas rescatan sabores tradicionales colombianos; otras apuestan por técnicas ahumadas, ingredientes gourmet o combinaciones que rompen todos los esquemas. Lo cierto es que el festival promete satisfacer todos los gustos.

Y estas son apenas algunas pistas de lo que podrán encontrar las personas que decidan asistir, porque el verdadero propósito es que cada visitante recorra los restaurantes participantes, descubra nuevas recetas y termine, literalmente, chupándose los dedos.

Más allá de disfrutar una excelente hamburguesa, el festival busca fortalecer el comercio local, impulsar el talento de los emprendedores gastronómicos y continuar posicionando a Sopó como un municipio donde la cocina es parte fundamental de su identidad, su cultura y su desarrollo económico.

Sopó es mi destino Foto: Alcaldía de Sopó

“Cada festival gastronómico que realizamos es una oportunidad para apoyar a nuestros empresarios, dinamizar la economía y mostrar que Sopó tiene una oferta culinaria de altísima calidad. Queremos que quienes nos visiten disfruten de sabores únicos, recorran nuestro municipio y descubran por qué seguimos siendo un destino para vivir grandes experiencias”, afirmó la alcaldesa de Sopó, Fabiola Muñoz.

El Primer Festival de la Hamburguesa se suma a iniciativas como el Festival del Queso, el Festival del Postre, el Festival de la Salchipapa y la Ruta de los Cafés, eventos que han fortalecido el turismo gastronómico y han convertido a Sopó en un referente culinario de la región.

La invitación está abierta para que, del 16 al 20 de julio, familias, grupos de amigos y amantes de la buena comida se dejen conquistar por los sabores de Sopó.

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Porque aquí no solo se prepara una hamburguesa; se crea una experiencia donde cada ingrediente cuenta una historia, cada queso resalta la tradición de nuestra tierra y cada bocado invita a volver, para conocer la lista completa de establecimientos visite la redes sociales @sopo_es_mi_destino

¿Una hamburguesa con quesos madurados de Sopó? ¿Combinaciones entre sabores dulces, salados y ahumados? ¿Mermeladas artesanales, guacamole, vegetales frescos, carnes premium y recetas que despiertan todos los sentidos? Todo eso y mucho más llegará al municipio con el Primer Festival de la Hamburguesa de Sopó, que se realizará del 16 al 20 de julio.