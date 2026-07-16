Sogamoso se viste de arte y música: este puente festivo disfrute del Festival del Sol y el Acero

Llega un nuevo puente festivo y muchos viajeros se preparan para descansar en estos días y vivir experiencias diferentes. Los planes son diversos e incluyen, por ejemplo, pueblear, realizar actividades al aire libre y de contacto con la naturaleza, ya sea acampando, haciendo senderismo o visitando fincas de descanso.

A solo tres horas de Bogotá, el rincón de Boyacá donde puede recorrer siete pueblos en una sola visita

A esta desconexión natural se suma el turismo gastronómico, pues comer fuera de casa, buscar comida típica y disfrutar de experiencias locales se convierte en una de las mayores motivaciones para un viaje de un par de días.

Además del descanso y la buena mesa, los turistas aprovechan estas fechas para asistir a ferias y fiestas patronales. Durante los puentes festivos, muchos municipios programan sus celebraciones y la gente sale en busca de música, conciertos, desfiles y comparsas.

Es precisamente este ambiente festivo el que ofrecen grandes eventos como el Festival del Sol y el Acero, que reúne en un solo lugar toda esta oferta cultural.

El Festival Internacional del Sol y del Acero se extiende hasta el 20 de julio. Foto: Facebook Alcaldía de Sogamoso/API.

El escenario de este encuentro es Sogamoso, que durante cuatro días viste de fiesta con la tercera edición del Festival Internacional del Sol y del Acero, una celebración que llena de cultura, música y gastronomía sus principales espacios, convocando tanto a habitantes como a visitantes para disfrutar de una amplia programación.

Así, entre el 17 y el 20 de julio, esta ciudad boyacense realizará conciertos con artistas nacionales e internacionales, desfiles, actividades culturales y eventos para todos los gustos y toda la familia.

El municipio de Boyacá que tiene nombre de ciudad italiana y es considerado uno de los más bellos, ideal para el ecoturismo

En el marco del evento se llevará a cabo la Feria Trenzando Territorios: Artes, Culturas y Saberes, y los visitantes también podrán disfrutar de la tradicional Ruta de la Empanada Sampedrana, la Ruta de la Carne, la Ruta Gastronómica en distintos establecimientos de la ciudad y el Festival de la Mazorca. De igual forma, se efectuará el Reinado Nacional Infantil, Junior y Juvenil del Sol y del Acero 2026.

¿Qué se puede hacer en Sogamoso?

Quienes se animen a llegar a esta ciudad, ubicada a tres horas y media de Bogotá, tienen la posibilidad de disfrutar de una mezcla única entre encanto natural, patrimonio histórico y fervor religioso.

Sogamoso es una de las ciudades más importantes de Boyacá. Foto: Getty Images

Apodada la “Ciudad del Sol”, Sogamoso se ha convertido con los años en un imán para los viajeros dispuestos a explorar sus raíces y escenarios majestuosos. Uno de los sitios de interés es el Museo Arqueológico, que alberga una gran colección de artefactos de las culturas indígenas que habitaron la región.

A este se suman los Templos del Sol, situados cerca de la ciudad. Son vestigios de la civilización muisca y ofrecen una visión de sus creencias y prácticas religiosas. Visitar este sitio les permite a los turistas viajar al pasado.

Así mismo, está el Cerro y Capilla de Santa Bárbara, lugar en homenaje a la Virgen de la Inmaculada, el cual está rodeado por senderos para la práctica de actividades al aire libre. En esta ciudad también se puede visitar el Teatro Sogamoso, declarado monumento nacional en 1996.