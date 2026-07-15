El departamento del Quindío les permite a los viajeros adentrarse en terrenos de exuberante vegetación y arraigada tradición cafetera que se fusionan en perfecta armonía.

El destino del Eje Cafetero que pocos ubican en el mapa; es ideal para vivir una escapada entre cafetales y montañas

Es un destino para disfrutar de la naturaleza mientras se recorren pueblos coloniales como Salento, Filandia y Pijao, con sus coloridas fachadas de tapia pisada y balcones florecidos, y se conoce la calidez de su gente, sus costumbres y sus creencias.

Este destino, ubicado en el Eje Cafetero, ofrece una amplia variedad de atractivos turísticos, entre los que se destacan el Parque del Café y Panaca, además del Valle del Cocora, uno de los espacios naturales más representativos de la región.

Aunque la oferta de lugares para visitar es amplia, quienes buscan un clima más cálido pueden encontrar en La Tebaida una alternativa de fácil acceso.

La Tebaida es un destino para visitar a menos de 30 minutos de Armenia. Foto: Cortesía - Página Gobernación del Quindío

Ubicado a menos de media hora de Armenia, capital del departamento, este municipio destaca por su agradable clima que promedia los 23 grados centígrados, en donde hay senderos por los que se puede caminar sin prisa, hacer recorridos en bicicleta y vivir de cerca la cultura cafetera, mientras se descansa en un entorno tranquilo.

Se le conoce como el ‘Edén tropical del Quindío’, producto de su altura de aproximadamente 1.200 metros sobre el nivel del mar.

El destino del Quindío reconocido por su variedad de microclimas y la gran calidad de su café, ideal para el ecoturismo

¿Qué hacer en este destino?

Para los amantes de la naturaleza hay sitios de interés como el Valle de Maravélez, una planicie con paisajes abiertos, cultivos, guaduales y tramos relacionados con el río La Vieja. Allí es posible hacer caminatas, montar en bicicleta y organizar paseos a caballo.

Información oficial indica que una cabalgata dura mínimo tres horas, y en su recorrido los viajeros atraviesan por los ríos Quindío, Verde y La Vieja, además de terrenos de valle y montaña, mientras se aprecian cafetales, platanales, guaduales y árboles frutales. Sin duda, un plan para no perderse.

La tebaida es un destino cafetero ideal para conocer de cerca la cultura en torno a este cultivo. Foto: Getty Images

Así mismo, dado que se trata de un municipio cafetero, en este destino también es posible recorrer fincas en las que se cultiva este grano, actividad en la que es posible aprender sobre el proceso de producción y procesamiento del mismo.

En el casco urbano está el Parque Bolívar, un espacio ideal para los turistas que encuentran heladerías y cafés para disfrutar de momentos gratos.

Como buen destino cafetero, en La Tebaida toda una cuadra del parque está habilitada para que se estacionen los característicos vehículos Willys, que sirven de transporte público hacia las distintas veredas y para trasladarse a los atractivos turísticos de la zona, según información de la Gobernación del Quindío.