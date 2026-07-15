El municipio boyacense que esconde decenas de fósiles y transporta a la era de los dinosaurios

Boyacá es una de las regiones ideales para visitar en estas vacaciones. Su territorio les permite a los viajeros sumergirse en un viaje donde convergen los lindos paisajes andinos, la riqueza de la historia colonial y un legado prehistórico clave para el país.

A solo tres horas de Bogotá, el rincón de Boyacá donde puede recorrer siete pueblos en una sola visita

Estas tierras cautivan a los turistas no solo con la arquitectura detenida en el tiempo de sus pueblos patrimonio y maravillas naturales como el Lago de Tota, sino con su rica gastronomía y la calidez de su gente.

A esto se suma la posibilidad de explorar yacimientos paleontológicos y caminar, literalmente, sobre los rastros de los dinosaurios. Esto sucede en el municipio de Santa María, ubicado a unas tres horas y media de Tunja, capital del departamento.

En este territorio han sido recuperados más de 200 fósiles y huellas prehistóricas, gracias al trabajo realizado por docentes y estudiantes del Colegio Jacinto Vega, con el respaldo de geólogos y entidades nacionales.

Pozo la Calavera en santa María, Boyacá. Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Santa María en Boyacá / API

Lo que inicialmente se proyectó como la construcción de un calendario solar astronómico, terminó abriendo una ventana directa a la era de los dinosaurios. Mientras recolectaban rocas del río Batá para levantar la estructura, quedaron al descubierto múltiples huellas y marcas fósiles incrustadas en la piedra; un descubrimiento accidental que hoy desentraña los secretos del pasado geológico y la riqueza prehistórica de este municipio boyacense.

Tres pueblos de Boyacá que muchos recomiendan visitar; son perfectos para pasar unos días de descanso

Otros atractivos

A esta riqueza paleontológica, que ha comenzado a llamar la atención de propios y extraños, se suman otros atractivos imperdibles. Según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), el municipio está ubicado en la cordillera Oriental, lo que genera una temperatura ambiente muy agradable.

Es un buen destino para conectar también con la naturaleza, en su topografía sobresalen las cuchillas Guaneque, Calichona y Negro, esta última hace parte del piedemonte llanero. A esto se suman fuentes hídricas como los ríos Upía, Guavio, Lenguapá, Chiquito y Batá.

Balneario La Cristalina en Santa María, Boyacá. Foto: Situr Boyacá

A este pueblo boyacense se le conoce como la capital hidroeléctrica, debido a que en su territorio se encuentra gran parte de la infraestructura de la Central Hidroeléctrica de Chivor y el Embalse La Esmeralda, que se consolidan como dos de los principales atractivos turísticos del municipio.

También los viajeros pueden visitar lugares como el balneario Peñón del Lago y la finca ecoturística La Isla, un paradisiaco lugar donde se puede disfrutar del paisaje, degustar de la gastronomía local y beber un delicioso café.

En cuanto a aspectos culturales, en este municipio se celebra el Festival Gastronómico y Artesanal, y el Festival de Integración y Turismo, de acuerdo con Situr.