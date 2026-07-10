A unas cuatro horas de Bogotá se encuentra este destino imperdible para visitar en el departamento de Boyacá. Se dice que Monguí es uno de los pueblos que mejor conserva la huella de la época colonial y el legado indígena en Colombia.

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Destaca por sus calles empedradas, las fachadas de arquitectura tradicional y sus construcciones históricas que le permiten mantenerse como un destino donde el pasado se conserva en cada rincón y el tiempo parece detenerse.

Es un municipio con gran riqueza patrimonial, atributo que combina con lindos paisajes y uno de los páramos más más bellos del mundo: el Páramo de Ocetá.

Encantos arquitectónicos

Gracias a sus encantos arquitectónicos y coloniales, Monguí hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia. Allí la plaza principal es el punto de encuentro de habitantes y visitantes que se unen alrededor de las actividades comerciales, culturales y religiosas que dan identidad a este lugar.

Este es considerado uno de los pueblos más lindos no solo de Boyacá, sino de Colombia. Foto: Getty Images

En el corazón de este lugar hay una antigua pila de agua, testimonio de la época en la que los habitantes acudían allí para abastecerse del líquido. El espacio también alberga cuatro monumentos en piedra que representan algunas de las actividades y personajes más importantes del municipio, según el portal de la Red de Pueblos Patrimonio.

A su alrededor se aprecian edificaciones que conservan la arquitectura colonial española, convirtiendo su centro histórico en uno de los principales atractivos.

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A los atractivos de su casco urbano se suma su riqueza natural. Por ejemplo, está la Peña de Otí, una elevación montañosa a la que se llega tras una caminata de aproximadamente 30 minutos. El recorrido atraviesa senderos rodeados de vegetación y culmina en un mirador natural desde donde se tiene una panorámica del municipio.

Otro de los destinos imperdibles es el Páramo de Ocetá, considerado uno de los ecosistemas de alta montaña más importantes del país, el cual alberga una gran biodiversidad de flora y fauna.

Una opción más es la cascada La Virgen, un espacio que combina naturaleza y tradición religiosa, ya que en el lugar se encuentra una capilla construida en honor a la aparición de la Virgen María.

Este municipio es reconocido por la fabricación de balones de fútbol. Foto: Facebook: Alcaldía Municipal de la Villa de Monguí

Tradición artesanal

A Monguí se le reconoce por tener una gran tradición artesanal que le ha dado prestigio dentro y fuera del país: la fabricación de balones de fútbol elaborados a mano. Desde la década de 1930, más de un centenar de familias han mantenido vivo este oficio, cuyas técnicas de cosido y vulcanización del cuero, han pasado de generación en generación.

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¿Cómo llegar hasta Monguí?

Monguí se encuentra a unos 250 kilómetros de Bogotá y es de fácil acceso tanto en transporte público como en vehículo particular. Quienes viajen en bus deben dirigirse primero a Sogamoso, en un recorrido de cerca de tres horas, y desde allí tomar un transporte que conecta con el municipio en aproximadamente 30 minutos.

Monguí conserva su riqueza histórica. Foto: Getty Images

Para quienes prefieren conducir, la ruta parte de Bogotá por la Autopista Norte, continúa por Tunja y Sogamoso, y finaliza en Monguí. El trayecto suele tomar alrededor de cuatro horas, aunque el tiempo puede variar según el estado del tráfico y las condiciones de la vía.

En caso de viajar desde otras ciudades del país, como Medellín, Cali, Cartagena o Barranquilla, la alternativa más práctica es volar hasta Bogotá y continuar el recorrido por carretera hacia este municipio.