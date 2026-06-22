Viajar por Boyacá puede ser uno de los mejores planes y mayores placeres para quienes disfrutan de la naturaleza, la historia, la cultura y la rica gastronomía. Este departamento fue escenario de acontecimientos fundamentales para la independencia del país, por lo que alberga sitios patrimoniales de interés como el Puente de Boyacá.

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También destaca por la belleza de sus paisajes, que incluyen montañas, páramos, lagunas y valles ideales para el ecoturismo y las actividades al aire libre. A esto se suman sus pueblos coloniales, que cautivan a los visitantes con sus calles empedradas, plazas históricas y arquitectura bien conservada.

Tres de esos destinos imperdibles y que son ideales para el descanso son Tibasosa, Iza y Monguí, donde unos días de fin de semana pueden resultar todo un plan. Estos son sus atractivos.

Tibasosa, un pueblo perfecto para el descanso. Foto: Getty Images

Tibasosa, el jardín de Boyacá

Este pequeño pueblo destaca por su arquitectura colonial, con plazas y casonas antiguas que fácilmente trasladan a quienes deciden visitarla, a otra época. Se le conoce como el ‘Jardín de Boyacá’, porque sus balcones se encuentran adornados con flores de colores vivos, especialmente bugambilias.

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De igual forma, lo apodan la tierra de la feijoa y, según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), su producción ha dado origen a una amplia variedad de productos, entre ellos jugos, helados, vinos, cremas, tortas y dulces que hoy se distribuyen en diferentes regiones del país.

Está rodeado de valles, páramos y pequeñas montañas, por lo que ofrece una gran belleza natural y una notable riqueza ecológica, características que lo convierten en un destino ideal para el ecoturismo y las actividades al aire libre.

Iza destaca por su estilo colonial. Foto: Getty Images

Iza y sus postres

Este es otro de los encantadores destinos de Boyacá. Iza también destaca por su estilo colonial y su oferta de naturaleza, ideal para quienes disfrutan de actividades como el senderismo. Se le conoce como ‘nido verde de Boyacá’, precisamente por su oferta en torno a los recursos naturales.

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Es un destino que se especializa en la fabricación de postres. Sus habitantes han desarrollado esta actividad de generación en generación y los viajeros pueden disfrutar allí de todas las especialidades elaboradas a partir de la leche: merengones, leche asada, postre de natas, entre muchos otros.

En este pueblo de no más de 2.000 habitantes hay varios sitios para conocer como el Templo del Divino Salvador, el Mural Saberes y Sabores del Nido Verde, el parque Álvaro Díaz Gómez, el Divino Salvador De La Piedra Milagrosa De Iza, la Francisco Cristancho Camargo y el puente del amor.

Este es considerado uno de los pueblos más lindos no solo de Boyacá, sino de Colombia. Foto: Getty Images

Monguí, pueblo patrimonio

Este es considerado uno de los pueblos más bonitos de Boyacá. Hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia y allí los viajeros se encuentran con calles empedradas y construcciones coloniales.

Quienes lo han recorrido han podido apreciar varias joyas arquitectónicas que son testimonio del pasado. Aquí destacan la Basílica de Nuestra Señora de Monguí y el antiguo convento de San Francisco.

Se le conoce como la cuna del balón, pues desde los años 30, sus habitantes se dedican a la elaboración artesanal de balones de fútbol, lo que se convirtió no solo en su principal actividad económica, sino también cultural y turística.