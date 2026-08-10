Buscan fortalecer la seguridad en destinos turísticos de Colombia con plan estratégico: estos son los detalles

El Ministerio de Comercio entregó la semana pasada el Plan Estratégico de Seguridad Turística (PEST) 2026, un instrumento que busca orientar acciones de entidades nacionales, territoriales y actores del sector para fortalecer la seguridad en los destinos turísticos de Colombia y consolidar entornos más seguros para visitantes, comunidades y prestadores de servicios turísticos.

“La actualización del plan responde a los desafíos actuales del turismo y se articula con el Plan Sectorial de Turismo 2022-2026, incorporando un enfoque preventivo, de gestión del riesgo y de corresponsabilidad institucional, con el propósito de anticipar, reducir y enfrentar las situaciones que puedan afectar la actividad turística en los territorios”, señaló la entidad.

“En la fase inicial de construcción y diagnóstico para la fundamentación del PEST se contó con aportes de 17 departamentos y 150 municipios del país, que permitieron establecer de forma preliminar una hoja de ruta ajustada a las realidades de los diferentes destinos. Luego, durante el Encuentro de Autoridades de Turismo realizado en febrero de 2026, se presentó la estructura preliminar del PEST para su retroalimentación”, subrayó.

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“La seguridad es un factor determinante para consolidar un turismo competitivo y sostenible. Con la actualización del Plan Estratégico de Seguridad Turística, entregamos al país una herramienta que fortalece la articulación entre las entidades, orienta la prevención de riesgos y contribuye a que cada vez más destinos ofrezcan condiciones de confianza para los viajeros y para las comunidades que viven del turismo”, afirmó la exministra de Comercio, Diana Marcela Morales.

La iniciativa contempla estrategias enfocadas en fortalecer la gobernanza, mejorar la seguridad pública y la capacidad de respuesta, según señaló el Ministerio de Comercio. Foto: Getty Images

El Plan Estratégico de Seguridad Turística tiene como objetivo fortalecer entornos turísticos seguros “mediante acciones orientadas a prevenir, reducir y enfrentar situaciones de riesgo para los visitantes, la cadena de valor y las comunidades locales. Para lograrlo, contempla cinco grandes estrategias enfocadas en fortalecer la gobernanza, mejorar la seguridad pública y la capacidad de respuesta, promover la seguridad ambiental y sanitaria y desarrollar sistemas de información y herramientas tecnológicas para la gestión de la seguridad turística”.

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Asimismo, de acuerdo con el Ministerio, el instrumento define estrategias para “fortalecer la presencia institucional en los territorios, optimizar la infraestructura turística, promover el uso de tecnologías para la prevención del riesgo, consolidar mecanismos de cooperación entre entidades, impulsar la protección en entornos turísticos de niñas, niños y adolescentes frente a la explotación sexual comercial, y mejorar la información disponible para turistas nacionales e internacionales”.