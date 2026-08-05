Así es el municipio colombiano que tiene la mayor costa en el océano Pacífico, un destino de bellas playas e ideal para el ecoturismo

Son 16 los municipios colombianos que tienen costa en el océano Pacífico. Juradó, Bahía Solano, Nuquí, Bajo Baudó y El Litoral de San Juan se encuentran en el Chocó; Buenaventura, en el Valle del Cauca; López de Micay, Timbiquí y Guapí, en el Cauca; y, Santa Barbará, El Charco, La Tola, Olaya Herrera, Mosquera, Tumaco y Francisco Pizarro, en Nariño.

Entre ellos el que tiene la costa con la mayor extensión es Buenaventura, una de las poblaciones más importantes del Valle.

El portal Colombia Travel destaca que Buenaventura es un ciudad baluarte de la cultura afrocolombiana, “ya que posee una rica tradición culinaria y musical que viene marcando tendencia mucho más allá de los límites de la ciudad”.

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Avistamiento de ballenas

Esta publicación, además, resalta la red de bahías y ensenadas que rodea la ciudad y que conforman el parque nacional Uramba Bahía Málaga, un lugar lleno de naturaleza virgen.

“Por un lado, verá cómo el mar embravecido choca contra las salientes rocosas coronadas por la jungla. Por el otro, se aventurará por pequeñas playas inexploradas que le dan la espalda al follaje verde brillante de la selva”, señala.

Entre julio y septiembre se pueden avistar ballenas en Buenaventura. Foto: Colombia Travel

Este parque nacional es considerado como “el lugar más accesible del país para observar a las ballenas jorobadas que migran desde los confines australes del continente para criar a sus crías en las aguas tibias de Colombia”. Se organizan excursiones en barco o para conocer de cerca a estos magníficos cetáceos mientras saltan y lanzan chorros de agua por los aires.

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Playas

Entre la playas más bellas encuentran del municipio se encuentran las de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra, y a las que se puede llegar solo en embarcaciones.

“Juanchaco se destaca por tener las aguas más tranquilas, pero es la más desarrollada. Ladrilleros tiene una playa estrecha rodeada por acantilados bajos desde donde, a veces, es posible observar ballenas a lo lejos en el horizonte. La Barra es la más “perfil bajo” y alejada de las tres. Se trata de un pueblito en la jungla emplazado entre un bosque de manglares y una playa amplia, pero bastante ventosa", describe Colombia Travel.

Otro plan recomendado es el avistamiento de aves en la aldea Miramar, en Bahía Málaga. Este lugar tiene una “increíble variedad de aves, tanto especies acuáticas como selváticas”.