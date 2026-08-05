El departamento de Córdoba es un destino ideal para quienes desean descubrir la riqueza natural y cultural del Caribe colombiano. Esta región ofrece extensas playas sobre el mar Caribe, ciénagas, ríos y una gran diversidad de ecosistemas que invitan a practicar actividades como el avistamiento de aves, paseos en lancha, pesca artesanal y recorridos por reservas naturales.

La fórmula del departamento de Córdoba para potenciar el turismo, un destino que ofrece naturaleza, cultura y patrimonio

Además, municipios costeros como San Antero, Moñitos y Puerto Escondido se han convertido en destinos cada vez más visitados por quienes buscan playas tranquilas y paisajes poco masificados.

A esto se suma su oferta gastronómica basada en pescados, mariscos, carnes y productos típicos de la región, así como festividades que mantienen viva la identidad caribeña y hacen del departamento un destino atractivo para viajeros que buscan combinar naturaleza, cultura y descanso.

Precisamente en uno de estos municipios señalados, tiene una particularidad que no muchos conocen y se relaciona con que no tener hijos servía para que a esas personas recibieran propiedades como resultado de un programa social.

Este es uno de los lugares turísticos en Puerto Escondido. Foto: Alcaldía de Puerto Escondido/API.

Hace unos años, en el vereda El Pantano, de Puerto Escondido, se implementó un plan en el que se ofrecían 3,5 hectáreas de tierra a hombres campesinos que aceptaran someterse a una vasectomía, y a sus esposas, la ligadura de trompas.

La iniciativa fue liderada por el cineasta colombo-suizo Erwin Göggel a través de la Fundación Tierra y Casa, y se desarrolló entre 2009 y 2013.

El municipio de Córdoba que antes se llamaba “Puerto de los totumos”, un lugar rico en naturaleza, cultura y gastronomía

Un paraíso natural

Pero más allá de esta anecdótica historia, este destino destaca por ser uno de los más llamativos para los viajeros que van en busca de playas tranquilas y una amplia oferta natural.

Reconocido como la cuna del bullerengue en Colombia, Puerto Escondido es un destino que combina tradición, naturaleza y el encanto del Caribe. Sus paisajes costeros, la riqueza de su gastronomía y el legado cultural de sus habitantes lo han convertido en uno de los municipios turísticos más destacados de esta zona del país y en una opción cada vez más buscada por quienes desean disfrutar de un ambiente tranquilo.

Muelle Turístico en Puerto Escondido, Córdoba. Foto: Alcaldía de Puerto Escondido/API.

Uno de sus mayores atractivos son las playas El Hoyito, situadas en la parte sur occidental del municipio. En este lugar se encuentran restaurantes para disfrutar de comidas típicas de la región, tales como sancocho de pescado, arroz con coco, pescado frito, arroz con cangrejo o un buen ceviche de camarón, según información de la Alcaldía Municipal.

Desde allí los viajeros pueden iniciar una caminata hacia el occidente donde se encuentran con el siguiente atractivo turístico que es la desembocadura del Rio Canalete.

En las mencionadas playas se disfruta del muelle turístico conformado por una plataforma de 170 metros de largo hacia el mar, 3,6 metros de ancho y al final una pasarela tipo “T” con 30 metros de ancho y seis de largo. Este es uno de los puntos más fotografiados del municipio gracias a las espectaculares vistas panorámicas que ofrece del litoral cordobés.