Abren convocatoria para vivir en isla paradisíaca casi sin gastos: solo piden cuidar gatos cinco horas al día

Vivir frente al mar, despertar entre paisajes de postal y pasar parte del día rodeado de gatos suena como un sueño para muchos amantes de los animales. Esa posibilidad existe gracias a una convocatoria internacional impulsada por la organización Syros Cats, que busca voluntarios para colaborar en un refugio ubicado en la isla griega de Syros, en el mar Egeo (Grecia).

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La iniciativa ofrece alojamiento gratuito en una habitación privada dentro de una casa compartida, desayuno diario y el pago de servicios básicos como electricidad, agua y conexión WiFi.

A cambio, los participantes deberán dedicar cinco horas de trabajo al día, durante cinco jornadas semanales, mientras que el resto del tiempo podrá destinarse a recorrer la isla, disfrutar de sus playas o conocer la arquitectura de Ermúpoli.

Desde la página web de Syros Cats se puede ver todo el apartado para ser voluntario. Foto: Página web oficial de Syros Cats

Sin embargo, la organización aclara que no se trata de un empleo remunerado, sino de un voluntariado enfocado en el bienestar animal. Las tareas comienzan a las 8:00 a. m. y concluyen alrededor de la 1:00 p. m.

Entre las responsabilidades está alimentar gatos rescatados, limpiar jaulas y bandejas de arena, administrar medicación básica, socializar gatos para facilitar su adopción y colaborar en programas de captura, esterilización y devolución.

También será necesario realizar labores de mantenimiento, jardinería y acompañamiento en visitas veterinarias. El trabajo demanda buena condición física, ya que implica cargar bolsas de alimento de hasta 15 kilos, desplazarse por terrenos irregulares y realizar tareas de limpieza en espacios reducidos.

La convocatoria está dirigida a mayores de edad, preferiblemente mayores de 25 años, con experiencia laboral previa, conocimientos básicos o intermedios de inglés y disposición para convivir en un ambiente multicultural. Se aceptan personas solas o parejas, aunque no se permiten niños ni mascotas.

Los voluntarios deberán cubrir los gastos de viaje, almuerzo, cena y seguro médico. Además, quienes provengan de países fuera de Europa deberán cumplir con las normas de permanencia el espacio Schengen.

La organización dará prioridad a postulantes con experiencia en rescate animal, enfermería veterinaria o disponibilidad para permanecer más de un mes.

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Las inscripciones para 2026 ya finalizaron, pero las postulaciones para 2027 abrirán en septiembre de 2026 mediante el formulario oficial de Syros Cats. Debido a que solo reciben alrededor de cuatro voluntarios al mismo tiempo, las plazas suelen agotarse rápidamente.