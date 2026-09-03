Científicos se llevaron una sorpresa en una de las islas más remotas de la Tierra: descubren nueva especie animal

Un equipo científico internacional ha revelado un hallazgo sorprendente en las islas Kerguelen, un territorio aislado a más de 3.000 kilómetros de cualquier zona habitada. Lo que se creía que era una población común de pingüinos Juanito (gentoo) resultó ocultar una especie completamente nueva para la ciencia, marcando el primer nombramiento de este tipo en más de un siglo.

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El secreto de la similitud física

El análisis genético demostró que lo que históricamente se consideró una sola especie está compuesto por cuatro especies distintas. El nuevo espécimen es considerado una “especie críptica”. Este término se refiere a animales que, a pesar de tener profundas diferencias genéticas, son físicamente idénticos a simple vista. En este caso, mantienen el mismo plumaje para cazar y evitar depredadores en el océano.

El hallazgo resuelve una discusión científica sobre la clasificación del pingüino Juanito. Foto: Getty Images

Un debate histórico resuelto

La clasificación de estas aves ha dividido a los expertos durante generaciones. Al respecto, Rauri Bowie, curador en el Museo de Zoología de Vertebrados de la Universidad de California en Berkeley, explicó: “Probablemente no haya ninguna especie de pingüino cuya taxonomía haya sido más debatida que el pingüino Juanito”.

Bowie agregó que “durante más de 100 años ha sido controvertido cuántas especies o cuántas subespecies existen”, resaltando que el estudio busca resolverlo “utilizando enfoques integradores de vanguardia”.

Además, enfatizó que “la secuenciación del genoma completo ha transformado nuestra capacidad no solo para observar la adaptación desde la perspectiva de cómo se diversifican las cosas, sino que tiene un valor de conservación realmente importante”.

La amenaza del clima en islas aisladas

A diferencia de los pingüinos en la Antártida, las poblaciones subantárticas corren un grave peligro debido al calentamiento global. Juliana Vianna, profesora de ecosistemas y medio ambiente en la Universidad Andrés Bello de Chile, advirtió: “En la Antártida, por supuesto, otras especies, no el Juanito, están amenazadas por el cambio climático”, pero “el Juanito es el que más preocupa en la región subantártica”.

Vianna hizo un llamado de atención urgente: “Es muy importante que las instituciones de conservación de todos los diferentes países involucrados reconozcan y tomen las medidas adecuadas para salvar estas tres especies de pingüino Juanito”.

Los pingüinos Juanito de estas islas enfrentan una amenaza creciente por el cambio climático. Foto: Getty Images/500px

Asimismo, advirtió sobre la extrema vulnerabilidad de estas poblaciones aisladas: “En términos de cambio climático, las especies de islas que tienen poblaciones realmente bajas podrían compararse con los pingüinos Juanito subantárticos”, concluyendo que “los pingüinos de Galápagos y de otras islas, debido a que son endémicas de estas islas, no tendrán adónde ir después de un cambio en su entorno. Esas islas están muy aisladas y estos pingüinos no pueden adaptarse fácilmente para colonizar ninguna otra región”.