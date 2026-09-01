Científicos encuentran una función inesperada en los diamantes: podría revolucionar la electrónica

Por más de cien años, la ciencia descartó la posibilidad de que el diamante pudiera generar electricidad mediante el movimiento o la deformación mecánica. No obstante, una reciente investigación científica ha roto este paradigma al demostrar que este material precioso posee propiedades eléctricas sorprendentes bajo ciertas condiciones estructurales.

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El asombroso poder de la deformación

La propiedad en cuestión es la piezoelectricidad, que consiste en la capacidad de ciertos materiales para producir una carga eléctrica cuando son sometidos a presión física, vibración o flexión. Históricamente, el diamante convencional no presentaba este fenómeno debido a su estructura interna altamente simétrica.

El comportamiento fue identificado en membranas de diamante extremadamente delgadas y flexibles. Foto: Getty Images

Sin embargo, el equipo de investigación liderado por los científicos Jixiang Jing, Bicong Wang y Zhiqin Chu ha logrado un hito histórico. En su artículo publicado en la revista Science Advances, los autores señalan que “los diamantes han sido considerados materiales no piezoeléctricos durante más de un siglo”. A pesar de esta creencia, los expertos descubrieron este efecto utilizando membranas de diamante extremadamente delgadas y flexibles. El rendimiento óptimo se observó en membranas de aproximadamente 5 micrómetros de grosor, superando incluso a varios materiales piezoeléctricos tradicionales.

La clave está en las uniones internas

Para comprender este fenómeno, es necesario distinguir entre un diamante de un solo cristal y uno policristalino, el cual está formado por multitud de pequeños granos de cristal de diamante unidos entre sí. Al doblar estas finas membranas policristalinas, los puntos de unión —denominados límites de grano— rompen la simetría molecular y desplazan las cargas eléctricas internas.

Según detallan los autores del estudio, los cálculos avanzados revelaron que “la piezoelectricidad inesperada en las membranas policristalinas se origina a partir de la asimetría local inducida por los límites de grano”, los cuales modifican la polarización eléctrica en las zonas cercanas a estas fronteras durante la deformación del material.

Hacia una nueva era de dispositivos autónomos

Este avance promete abrir un abanico de posibilidades tecnológicas, desde parches de salud autorrecargables hasta sensores industriales altamente duraderos y capaces de operar en ambientes hostiles o a temperaturas extremas.

Los investigadores ven en este hallazgo una oportunidad para desarrollar nuevas soluciones electrónicas. Foto: AI/ScienceDaily.com

Como concluyen los investigadores, este hallazgo “se espera que catalice la exploración y el desarrollo de aplicaciones basadas en diamantes en la recolección de energía, la detección inteligente y la electrónica portátil”. Gracias a la increíble resistencia física y térmica del diamante, la electrónica del futuro podría prescindir de las baterías tradicionales, aprovechando el propio movimiento cotidiano para generar energía limpia.