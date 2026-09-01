La NASA inicia caminata espacial clave para el futuro de la EEI: quiénes son las dos astronautas que lideran la misión

El 2026 quedó marcado como uno de los años más importantes para la NASA desde la era del programa Apolo. La agencia espacial estadounidense dio pasos decisivos hacia el regreso de la humanidad a la Luna, puso en marcha uno de los telescopios más potentes jamás construidos y avanzó en proyectos que buscan preparar el camino para futuras misiones a Marte.

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A estos logros se sumó una nueva caminata espacial en la Estación Espacial Internacional (EEI), una operación clave para el mantenimiento y la modernización del laboratorio orbital.

La astronauta de la NASA Jessica Meir y la astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) Sophie Adenot iniciaron la actividad extravehicular hacia las 7:40 a.m. (hora de Colombia), con una duración prevista de seis horas y media.

Durante la misión, ambas salieron por la esclusa Quest para reemplazar un retroreflector ubicado en el puerto delantero del módulo Harmony, una pieza fundamental para facilitar la navegación y el acoplamiento de las naves espaciales que llegan a la estación.

La Estación Espacial Internacional recibe una misión crucial de mantenimiento liderada por dos astronautas. Foto: Getty Images

Las tareas que realizarán en el exterior de la EEI

Una vez completado ese trabajo, las astronautas continuarán con otras labores de mantenimiento que permitirán mejorar el funcionamiento de la estación y facilitar futuras intervenciones.

Entre las tareas previstas se encuentran la instalación de cables para los sistemas de retransmisión de datos, la preparación del radiador del Espectrómetro Magnético Alfa (AMS) para futuras labores de mantenimiento y el reemplazo de una cámara de alta definición instalada en la estructura exterior.

Como miembro número 1 de la caminata espacial, Sophie Adenot porta un traje con rayas rojas para facilitar su identificación, mientras que Jessica Meir, miembro número 2, utiliza un traje sin distintivos.

La misión representa la séptima caminata espacial para Meir y la tercera para Adenot. Además, se convierte en la actividad extravehicular número 284 dedicada al ensamblaje, mantenimiento y mejora de la Estación Espacial Internacional, una infraestructura que continúa siendo clave para las investigaciones científicas y la preparación de futuras exploraciones más allá de la órbita terrestre.

*Con información de Europa Press