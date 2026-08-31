X mostró una animación especial por el cumpleaños de José Manuel Restrepo: así puede activarla

Una particular función de X volvió a llamar la atención de los usuarios este lunes, 31 de agosto, luego de que la plataforma mostrara una animación de celebración en el perfil del vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, con motivo de su cumpleaños.

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La función no requiere instalar una aplicación adicional ni realizar un procedimiento complejo. Su aparición está relacionada con la información de cumpleaños que cada persona tiene registrada en su cuenta.

La animación apareció en el perfil de José Manuel Restrepo

El cumpleaños de José Manuel Restrepo sirvió como ejemplo de cómo funciona esta característica de X. La plataforma acompañó al vicepresidente en su fecha especial con la animación de globos en su perfil.

Se trata de uno de esos detalles que pueden pasar inadvertidos para quienes utilizan la red social principalmente para publicar mensajes o consultar contenido, pero que aparecen cuando se cumplen determinadas condiciones asociadas con la cuenta.

El perfil de José Manuel Restrepo recibió una particular celebración de X por su cumpleaños. Foto: @jrestrp / X

La celebración en X coincidió además con los mensajes que Restrepo compartió durante la jornada para mostrar parte de la forma en que estaba pasando su cumpleaños.

¿Cómo hacer que aparezca la animación de cumpleaños en X?

La clave está en tener registrada la fecha de nacimiento en la cuenta de X. Esta información permite que la plataforma identifique cuándo llega el cumpleaños del usuario y pueda asociar la celebración con su perfil.

Para revisar este dato desde la versión web de X, se debe ingresar al perfil y acceder a la opción destinada a editarlo. Allí aparece el apartado correspondiente a la fecha de nacimiento, donde es posible comprobar si está registrada correctamente.

X también permite establecer quién puede consultar esa información. Por esta razón, no se trata simplemente de publicar la fecha de nacimiento de manera abierta en el perfil.

Registrar la fecha de nacimiento en X es el primer paso para que aparezca la celebración. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Una vez registrada la fecha, la plataforma puede utilizarla para ofrecer determinadas experiencias relacionadas con el cumpleaños. La animación de globos es precisamente uno de esos elementos que pueden aparecer durante la fecha indicada.

Una función que puede pasar desapercibida

La celebración no significa que todos los elementos del perfil cambien de manera permanente. La animación está vinculada al cumpleaños y puede aparecer únicamente durante ese momento.

Además, la experiencia puede presentar diferencias dependiendo de si X se consulta desde un computador o desde un teléfono. Por ello, un usuario podría no encontrar exactamente la misma visualización en todas las versiones de la plataforma.