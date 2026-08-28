Twitter regresa y reta a X de Elon Musk: “El hombre más rico del mundo lo compró y lo arruinó”

El nombre Twitter volvió al mundo de las redes sociales con el lanzamiento de Twitter.now, una plataforma creada por Operation Bluebird, compañía vinculada a antiguos integrantes del equipo jurídico de la red social original. El proyecto llega en medio de una disputa con X Corp. por los derechos sobre la marca.

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Una vuelta que llega con mensaje contra Musk

La nueva plataforma no escondió su intención de marcar distancia con X desde su propia página de inicio. Allí presenta su lanzamiento con una frase directa: “La plaza ha vuelto. Y esta vez, es tuya”.

En el mismo mensaje, Twitter.now recuerda la transformación de la antigua red y afirma: “El hombre más rico del mundo lo compró y lo arruinó”. La plataforma no menciona directamente a Elon Musk en esa frase, pero el mensaje alude a la compra de Twitter por parte del empresario y al posterior cambio de nombre a X.

Twitter.now apeló a los usuarios con una crítica al cambio que sufrió la antigua red social. Foto: Twitter

Operation Bluebird también describe el proyecto como una reconstrucción basada en la confianza y remata su presentación con otra declaración: “Goliat tiene dinero. Nosotros te tenemos a ti”.

Stephen Coates explica qué pretende Twitter.now

Uno de los principales responsables del proyecto es Stephen Coates, antiguo abogado de Twitter y ahora integrante de Operation Bluebird. En una publicación en LinkedIn anunció el lanzamiento y explicó que la intención no es copiar la antigua plataforma.

Coates aseguró que “cuando X Corp. retiró la marca Twitter, vimos la oportunidad de crear algo nuevo: un espacio público organizado en torno a la confianza, la transparencia y la libertad de elección del usuario”.

También señaló que Twitter.now “no es un intento de recrear la antigua plataforma” y que el equipo está construyendo un servicio diferente, con herramientas para que cada persona tenga mayor control sobre lo que aparece en su feed.

La confianza será una de sus apuestas

La plataforma plantea utilizar señales de confianza para proporcionar contexto sobre las publicaciones. Según Coates, la intención es que sean los usuarios quienes decidan cuánto contenido considerado poco fiable o ruidoso llega a sus espacios.

El responsable resumió esa filosofía con una frase: “libertad de expresión, no libertad de alcance”.

Twitter.now también deja claro en su página que “Twitter es una marca recuperada” y que no tiene relación con X Corp. El acceso anticipado ya está abierto y tiene un costo de 20 dólares; quienes aporten más de 40 dólares pueden acceder a una categoría especial de participantes.

Twitter.now apuesta por filtros de confianza para que cada usuario controle lo que ve. Foto: NurPhoto via Getty Images

Coates cerró su anuncio con una declaración que resume el espíritu del lanzamiento: “El espacio público está abierto de nuevo” y “El pájaro ha vuelto”.

La disputa legal, sin embargo, sigue abierta. X Corp. ha cuestionado el uso de la marca, mientras Operation Bluebird sostiene que esta fue abandonada tras el cambio de Twitter a X.