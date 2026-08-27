Meta dio contundente golpe al terrorismo en Colombia: miles de redes ligadas a organizaciones criminales fueron eliminadas

Una red de propaganda asociada a un grupo armado de extrema izquierda que actúa en la frontera de Colombia y Venezuela fue desmantelada recientemente.

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Según describe Meta en su reporte oficial Adversarial Threat Report (Reporte sobre amenazas adversarias), “esta organización terrorista ha prosperado en los últimos años al expandirse a territorios desocupados por un grupo rival, apoderándose de rutas de narcotráfico ilegal y operaciones de contrabando”.

La firma tecnológica añade en su informe que este grupo “mantiene estrechos vínculos con organizaciones transnacionales de tráfico de drogas”.

El uso de redes como herramienta de captación

De acuerdo con el apartado del documento Organización terrorista en Colombia, la agrupación utilizaba las redes sociales para “difundir material ideológico y reclutar nuevos miembros”, enfocándose con especial insistencia en “dirigirse específicamente a los jóvenes a través de las redes sociales”.

Para aumentar su influencia, publicaban videos de su entrenamiento militar y dirigían a los usuarios hacia “canales de radio de propaganda fuera de la plataforma, alojados en servicios de mensajería encriptada”.

Videos de entrenamiento militar eran utilizados para ampliar la propaganda del grupo armado. Foto: Getty Images

La ofensiva tecnológica y el cierre de cuentas

Para frenar su avance, Meta ejecutó operativos masivos en 2025. Aunque algunas versiones externas asocian el golpe con cifras de hasta 1.400 cuentas, el informe oficial de la empresa aclara que en una primera fase se inhabilitaron “más de 250 activos asociados con esta red”, seguidos en mayo por la eliminación de “más de 800 activos asociados con esta organización y un grupo terrorista aliado”, sumando más de 1.050 perfiles clausurados.

Meta desactivó más de 1.400 activos ligados a organizaciones terroristas en Colombia. Foto: Getty Images

Posteriormente, la compañía activó un software inteligente basado en modelos de lenguaje (un sistema informático entrenado para comprender texto de forma similar a un humano) para interceptar nuevas cuentas antes de que acumularan seguidores.

Mediante estas defensas automáticas basadas en palabras clave y conexiones técnicas, la corporación de seguridad de Meta reporta que en 2026 “detectaron y desactivaron más de 350 activos asociados con estas organizaciones terroristas en Colombia”.

Prevención directa para la juventud colombiana

La estrategia no se limitó a bloquear perfiles. Meta localizó a unos 20.000 usuarios jóvenes expuestos a la propaganda para enviarles alertas educativas directas.

Para lograrlo de forma efectiva, la empresa señala: “Nos asociamos con Tiempo de Juego, una ONG colombiana, para desarrollar recursos digitales personalizados y contenido educativo para jóvenes vulnerables”.