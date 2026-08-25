Tres joyas del Meta que combinan naturaleza, aventura y adrenalina para una escapada inolvidable

Los Llanos Orientales son una de las regiones colombianas más interesantes para visitar y allí se encuentra el departamento del Meta, un territorio donde la naturaleza, la aventura y la cultura llanera se encuentran.

El municipio del Meta donde el bagre es el rey de la gastronomía y todos lo quieren probar

En sus tierras ofrece paisajes muy diversos: desde las extensas llanuras hasta ríos, cascadas, cañones, montañas y escenarios naturales ideales para el ecoturismo y actividades de aventura, que llaman la atención de muchos viajeros.

Además, este departamento permite vivir experiencias que van más allá de los paisajes, como conocer la cultura y gastronomía llanera, disfrutar de Villavicencio y recorrer municipios y zonas rurales con una amplia oferta turística.

El Cañón del Guape es uno de los tesoros escondidos en el Meta. Foto: Tomada: Travelgrafía

Destinos como Caño Cristales, el Cañón del Guape y el Cañón del Güejar son algunas de esas alternativas que hacen del departamento una opción atractiva para viajeros que buscan naturaleza, fotografía, aventura y lugares menos convencionales. Estos son sus encantos.

Cañón del Guape

Este escenario natural está ubicado en la zona rural de Uribe y recibe las aguas provenientes del páramo de Sumapaz. Es un lugar que se caracteriza por sus enormes formaciones rocosas, esculpidas durante miles de años, que crean un paisaje en el que también se encuentran cuevas habitadas por especies como los guácharos.

El destino del Meta perfecto para acampar, hacer paseos en lancha y apreciar bellos atardeceres

En este sitio los viajeros también pueden apreciar cascadas y pozos naturales de aguas cristalinas, que convierten este rincón poco explorado del Meta en un destino ideal para quienes buscan aventura y contacto con la naturaleza, según Road Trip.

Caño Cristales es considerado el río más hermoso del mundo. Foto: Getty Images

Caño Cristales

Este es considerado uno de los atractivos turísticos más famosos del departamento, pues se trata de un cuerpo hídrico que deslumbra por sus colores y accidentes geográficos, además de su bella vegetación. Sus intensos colores rojos, púrpuras, azules, verdes, amarillos y negros son producto de la coloración de plantas que habitan en él.

Este es considerado uno de los ríos más lindos del mundo y es, sin duda, un destino que enamora a cualquiera; uno de los más llamativos de la región.

Estos son los encantos del pueblo del Meta con nombre de ciudad española, un destino reconocido por su actividad ganadera y ferias

Cañón del Güejar

Este es considerado uno de los tesoros naturales más impresionantes no solo de los Llanos Orientales, sino de Colombia. Este lugar es hogar de una gran variedad de especies animales y vegetales que conviven en un paisaje único y sorprendente, según el portal Maravillas del Güejar. Se le reconoce por sus formaciones rocosas y su rica biodiversidad y es un destino ideal para aquellos que buscan explorar la belleza natural de esta zona del país y vivir momentos de adrenalina pura.

Cañón del río Güejar, en el departamento del Meta. Foto: Cortesía - Cormacarena

El recorrido desde Villavicencio toma aproximadamente tres horas y media, pero quienes han llegado hasta allí aseguran que vale la pena, pues es un destino lleno de atractivos naturales. Cascadas, piscinas formadas por el río y una rica biodiversidad convierten a este cañón en un lugar perfecto para el ecoturismo y para quienes disfrutan de la aventura en escenarios poco convencionales.