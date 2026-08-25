Colombia brilla como destino turístico: ‘Condé Nast Traveler’ la incluyó entre los países más bonitos del mundo

La diversidad de sus paisajes, culturas, experiencias y gastronomía, entre otros aspectos, le ha dado a Colombia un gran reconocimiento desde el punto de vista turístico, no solo localmente, sino también en el exterior.

La ciudad colombiana recomendada por ‘Condé Nast Traveler’ para visitar en 2026; imperdible por su gastronomía y renovación urbana

En su territorio es posible encontrar playas del Caribe y del Pacífico, selvas, montañas, desiertos, ciudades históricas, pueblos patrimoniales y regiones cafeteras. A esto se suma su enorme biodiversidad, que lo hace único e imperdible de conocer.

Publicaciones internacionales como Condé Nast Traveler, Lonely Planet, National Geographic y Travel + Leisure han incluido destinos colombianos entre sus recomendaciones para 2025 y 2026, destacando lugares como Cartagena, Medellín, Santa Marta y el Valle del Cocora, entre muchos otros sitios que tienen especiales encantos.

El Valle del Cocora es uno de los destinos imperdibles para visitar en Colombia. Foto: adobestock

Precisamente, la prestigiosa revista de turismo de lujo Condé Nast Traveler incluyó a Colombia en un grupo de 28 países que considera los más bonitos del mundo. Si bien no se trata de un ranking específico, el país hoy hace parte de esa selección recomendada por conocedores en el tema, en la que también se incluyen Australia, Brasil, Canadá, México, China, Estados Unidos, Indonesia, Japón y Perú, entre otros.

De acuerdo con la publicación, la belleza de estos lugares puede encontrarse en la inmensidad de la naturaleza, en sitios extraordinarios como el monolito de Uluru en Australia o los extensos paisajes blancos del salar de Uyuni, en Bolivia.

El paraíso natural de Colombia que Condé Nast Traveler destaca como uno de los más pintorescos del mundo e imperdible de visitar

Con el paso de los años, los destinos adquieren nuevos atractivos, combinando lugares emblemáticos con espacios que continúan sorprendiendo a los viajeros. Por eso, la selección reúne países de diferentes continentes que ofrecen desde sitios reconocidos por la Unesco y playas paradisíacas hasta paisajes extraordinarios que parecen sacados de una historia de fantasía.

Los encantos de Colombia

Al referirse específicamente a Colombia, Condé Nast Traveler indica que hay combinaciones muy icónicas en el mundo, pero ninguna como la que ofrece el país, donde se mezcla la jungla amazónica con la región Andina.

Además, señala que no es un destino para una escapada de fin de semana, pues se requiere de una semana o más para hacer la travesía hasta algunas de las vistas más impresionantes del país.

El cabo de la Vela es uno de los destinos recomendados por ‘Condé Nast Traveler’ para visitar en Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Destaca lugares como el Parque Nacional Tayrona, escenario al que cataloga como uno de los más pintorescos del mundo, con playas llenas de cocoteros y junglas pluviales.

También hace referencia al cabo de la Vela, un paradisíaco destino donde el desierto se encuentra con el mar azul, un accidente geográfico único rodeado de acantilados rocosos al que no es fácil llegar, pero que merece mucho la pena visitar.

El país de Latinoamérica que conquista los rankings de turismo de lujo para 2026, según Condé Nast Traveler

Estos atractivos hacen parte de esa gran oferta que tiene el país para mostrarles a los viajeros, quienes también tienen la posibilidad de disfrutar de su gastronomía, pueblos coloniales, biodiversidad y todo tipo de playas, entre muchos otros encantos.