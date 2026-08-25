“El llamado es a que no cancelen los viajes y a continuar visitando destinos como el Eje Cafetero, Chocó y Cali”, Paula Cortés, presidenta de Anato

SEMANA: ¿De dónde surge el lema del Congreso de Anato, Más allá del algoritmo, viajes que dejan huella?

Paula Cortés (P. C.): El Congreso número 30 de Anato parte de la idea de que, aunque estamos en una era digital y tecnológica, siempre habrá una persona detrás del viaje. El asesor de viajes sigue siendo fundamental, especialmente cuando surgen imprevistos, como desastres naturales o situaciones de conflicto.

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La tecnología debe utilizarse para agilizar procesos y conectar con un viajero cada vez más informado, pero debe permitir que el agente se concentre en lo esencial: la asesoría, el acompañamiento y la solución de problemas.

SEMANA: ¿Qué papel están jugando la inteligencia artificial y la tecnología frente a las agencias de viajes?

P. C.: Hoy los turistas llegan a las agencias mucho más informados porque previamente investigan destinos, precios y opciones en internet. Sin embargo, en Colombia, el 50 % de las ventas todavía se realizan a través de agencias de viajes.

El país cuenta actualmente con unos 12.000 registros de agencias, con un crecimiento del 10 %. La confianza sigue siendo un factor determinante, especialmente para viajes de lujo, destinos desconocidos, viajes familiares y corporativos. Además, el ecosistema incluye tanto agencias presenciales como plataformas virtuales.

IA en el turismo Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Cómo ha cambiado el viajero y cuáles son los nuevos tipos de turismo que están creciendo?

P. C.: Uno de los nichos más importantes es el turismo de naturaleza y aventura, acompañado de sostenibilidad y experiencias que permitan al visitante tener contacto con las comunidades y vivir como un local.

También crecen los viajes de solos y solas, que registran un aumento superior al 60 %, y el turismo wellness, donde las personas buscan desconectarse voluntariamente de la tecnología, descansar y combinar aventura con actividades de relajación.

Destinos como Chocó, Guaviare, Guainía, Vaupés, Putumayo, La Guajira y Amazonas están registrando importantes crecimientos de visitantes extranjeros. A estos se suman los tradicionales destinos de sol y playa como Cartagena, Santa Marta y San Andrés.

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SEMANA: ¿Qué ofrecerá el Congreso número 30 de ANATO?

P. C.: Durante dos días participarán ocho conferencistas nacionales e internacionales, quienes abordarán temas como servicio al cliente, tecnología, inteligencia artificial, generación de valor para las marcas y factor humano.

El Congreso coincide además con los 30 años de la Ley 300 de 1996, primer gran marco normativo del turismo colombiano. El evento también será un espacio para plantear al nuevo Gobierno las necesidades del sector y las medidas requeridas para enfrentar la situación generada por el sismo.

SEMANA: ¿Cómo puede recuperarse el sector turístico de las regiones afectadas por el sismo?

P. C.: La prioridad es proteger el empleo y evitar el cierre de empresas. Alrededor de 60 o 62 agencias de viajes resultaron afectadas en cinco departamentos y unos 400 empleos están en riesgo.

Destinos competitivos que impulsan el turismo de los más de 21,7 millones de viajeros en Colombia Foto: Swisscontact / Colombia Más Competitiva

Anato plantea alivios tributarios, apoyo al empleo y créditos con buenas condiciones a través del Fondo Nacional de Garantías para las empresas que necesitan reconstruir sus oficinas.

Pero la recuperación debe darse en paralelo con la reconstrucción. El llamado es a no cancelar los viajes y continuar visitando destinos como el Eje Cafetero, Chocó y Cali. La apertura del aeropuerto de Pereira será fundamental para recuperar la conectividad de la región.

SEMANA: ¿Cuáles son las principales peticiones de Anato al nuevo gobierno?

P. C.: El sector enfrenta un panorama mixto: mientras las salidas de colombianos al exterior crecen un 12 %, las divisas aumentan un 9 %, hasta alcanzar 3.140 millones de dólares en el primer trimestre, la llegada de visitantes no residentes cayó un 4 %.

Además, la devaluación afecta la rentabilidad de las agencias receptivas, que reciben cerca de un 30 % menos en pesos por cada dólar.

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Anato propone reducir nuevamente al 5 % el IVA de los tiquetes aéreos y establecer un 0 % de IVA para alojamiento y servicios turísticos, con el objetivo de reducir los costos y estimular los viajes nacionales.

La meta, concluye, es mantener un equilibrio entre el turismo receptivo, el emisivo y el turismo interno: que lleguen extranjeros, que los colombianos puedan viajar al exterior y que también puedan conocer su propio país.