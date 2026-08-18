Tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) le solicitó al Gobierno Nacional declarar el estado de emergencia económica y social, con el propósito de implementar medidas extraordinarias que permitan proteger a las empresas y los empleos vinculados al sector turístico.

Tras el terremoto en Colombia, gremio turístico hace llamado a no cancelar viajes: estos son los destinos que siguen operando

El gremio considera necesario establecer mecanismos de apoyo como alivios tributarios, líneas especiales de crédito, subsidios y programas destinados a preservar el empleo y la nómina, entre ellos el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF).

Estas herramientas —señala la asociación— contribuirían a mitigar los efectos de la emergencia y acelerar la recuperación de los prestadores turísticos en las regiones afectadas.

Terremoto en Colombia. Foto: Policía de Cali

“El turismo sostiene miles de empleos y familias en las regiones. Por eso necesitamos medidas que protejan el tejido empresarial y permitan mantener los puestos de trabajo”, afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

Según la dirigente, una declaratoria de emergencia facilitaría la puesta en marcha de instrumentos para que el sector pueda superar las dificultades derivadas de la situación.

Paralelamente, Anato hizo un llamado a los viajeros para que no cancelen de manera automática sus planes hacia destinos que continúan operando.

La Asociación recomendó consultar previamente las condiciones de cada lugar, así como el estado de los servicios y las rutas, preferiblemente con el acompañamiento de una agencia de viajes formalmente constituida.

“Viajar, cuando existen las condiciones para hacerlo de manera segura, también puede ser una forma de apoyar la reconstrucción”, señaló Cortés Calle, al destacar que hoteles, restaurantes, guías, operadores y transportadores dependen de la continuidad de la actividad turística.

Paula Cortés, presidenta de Anato. Foto: Anato

El llamado cobra especial relevancia en el Chocó. Anato respaldó la invitación de la gobernadora Carolina Córdoba para que los turistas que ya tienen viajes y reservas en la costa pacífica mantengan sus planes durante la temporada de avistamiento de ballenas.

Destinos como Nuquí, Bahía Solano y Juradó tienen en el turismo una de sus principales fuentes de ingresos. La temporada de avistamiento, que se extiende entre julio y octubre, representa una oportunidad clave para hoteles, restaurantes, operadores de naturaleza, guías, transportadores y comunidades locales.

Estos son los millonarios aportes que empresas y empresarios hicieron para ayudar a los afectados por el terremoto

Anato reiteró su compromiso con las regiones y pidió a los viajeros informarse antes de tomar decisiones, mantener sus planes hacia los destinos que operan con normalidad y contribuir así a preservar empleos, ingresos y oportunidades para miles de familias.