Oxxo, cadena de tiendas 24/7, halló la forma de enfrentar la inseguridad

Los colombianos tienen la percepción de que un día se levantan y recorren una ciudad, principalmente Bogotá, y amanece una nueva tienda de Oxxo.

Esta cadena pertenece a FEMSA (Fomento Económico Mexicano), un gran conglomerado de origen mexicano que en poco tiempo se ha multiplicado en Colombia, según lo manifestó Iván Fajardo, director de la cadena de suministro, quien fue uno de los panelistas en el Congreso de Colfecar que se realiza en Cartagena.

Con un modelo de economía nocturna 7x24, son los que pueden hablar desde la experiencia sobre seguridad y temas laborales, dos de los que más han predominado en el encuentro del sector transportador.

La cadena de tiendas cerró agosto con 650 tiendas abiertas y le apunta a completar las 700 antes de concluir el año, con lo cual ya hacen presencia en 47 municipios y ahora están poniendo los ojos en Cartagena, según manifestó Fajardo, quien habló con SEMANA sobre las experiencias en la seguridad cuando se trabaja de noche. Más aún, porque, según sus estadísticas, el 70 por ciento de los trabajadores que atienden son mujeres.

Lo cierto es que, de acuerdo con el relato de Fajardo, redujeron en un 90 % los incidentes de seguridad. La solución tiene varias razones. Una de ellas la expuso el vocero de Oxxo: “La clave está en trabajar de la mano con las autoridades en cada departamento. Estamos muy conectados con los cuadrantes en los barrios donde hay tiendas”, expresó.

Agregó además que la seguridad para el traslado de la mercancía a los puntos de venta, que es otro blanco de ataques de la delincuencia, también lo manejan en coordinación con las empresas de transporte que les prestan ese servicio.

Iván Fajardo, director de la cadena de suministros de Oxxo. Foto: Colfecar / Cortesía

¿Qué hacen con el tema laboral?

Varias aristas de la logística para el comercio se conjuntan en esta cadena de tiendas. Por ejemplo, para contrarrestar los sobrecostos y dificultades que puede traer consigo la dificultad en la movilidad, mueven la mercancía en horas nocturnas.

En cuanto al tema del empleo, uno de los que causa trasnochos a los empleadores que, en muchos casos, luego de la reforma laboral que subió el costo de horas extras y dominicales, Oxxo también buscó alternativas.

En cada punto de venta tienen 7 empleos en promedio, todos a través de contratos directos. Si bien los cambios laborales de la reforma los impactaron, son temas que no pueden pasar por alto, “hay que asumirlos”, afirmó Fajardo. Por lo tanto, lo que hacen es “optimizar. Buscamos que no se produzcan demoras en el cargue y descargue de mercancías y así buscamos ser más productivos”, señaló el vocero de Oxxo.

Luego de haber duplicado la apuesta en Colombia, tienen la expectativa de triplicarla, no solo con la economía nocturna, sino con lo que manifestó Fajardo: “una propuesta de valor que busca satisfacer una necesidad instantánea que tiene el consumidor y que ha demostrado que la necesita”.