Bruce Mac Master sale de la Andi: la historia de sus tensiones con el Gobierno De La Espriella y la incomodidad de los empresarios

Detrás de la salida de Bruce Mac Master de la Andi está una de las pujas más visibles entre un gremio del sector privado y el Poder Ejecutivo. Se trató de un pulso que duró varias semanas y que terminó con la salida del dirigente gremial.

Esta es la carta con la que Bruce Mac Master renunció a la Andi: “No tiene sentido agregar incertidumbre a una tarea esencial”

Mac Master anunció su retiro en una extensa misiva que hizo pública en sus redes sociales. “He llegado a la conclusión de que me corresponde poner fin a mi ciclo al frente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, y he puesto esta decisión en conocimiento de la Junta de Dirección General. No ha sido una decisión sencilla”, escribió en la carta de tres páginas dirigida a la Junta Directiva.

"“Espero genuinamente que esta decisión contribuya también a recuperar el trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y el empresariado", dice Mac Master. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

La carta ponía fin a semanas de enormes tensiones. El último episodio había sido público y dejaba claro que no solo estaba en juego el puesto de Bruce Mac Master, sino también el futuro de la Andi como gremio.

Bruce Mac Master publica carta y pretende atornillarse en la Andi. ¿Qué hará con los afiliados que piensan distinto a él y con el presidente, que no lo recibirá?

A los empresarios, que deben mantener relaciones cotidianas con el Gobierno, la puja entre el líder gremial y la Casa de Nariño los tenía incómodos. Al final, lo que se busca con estas agremiaciones es gestionar asuntos con mayor facilidad y no lo contrario.

La semana pasada, tres empresas decidieron retirarse de la Andi. Incauca, Providencia y Sucroal notificaron su retiro del gremio de industriales de Colombia. La decisión se produjo en medio de las tensiones entre Bruce Mac Master, presidente de la organización, y el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

Días antes, otro peso pesado había evidenciado su incomodidad. Coca-Cola (FEMSA) anunció también su retiro de la Cámara de Bebidas de la Andi y dejó claro que evaluaba salirse por completo del gremio.

Para ese momento, la Presidencia de la República ya había informado que, mientras Mac Master estuviera en el cargo, no recibiría ni a él ni a nadie del gremio. La instrucción había sido trasladada a todos los ministros del despacho.

Mac Master se enfrentó entonces a una disyuntiva: insistir en su permanencia terminaba repercutiendo sobre la entidad que había liderado durante 13 años y sobre sus afiliados. Pero al principio no pensó en su retiro, sino que optó por mantenerse en el cargo.

El dirigente gremial publicó hace seis días una carta en la que expresaba su deseo de continuar al frente de la Andi. “La Andi es mucho más que su presidente. Es una institución colectiva, una de las más importantes de América Latina, construida durante décadas por empresarios, trabajadores, juntas directivas, colaboradores y generaciones enteras que han creído en la importancia de contar con una organización independiente, técnica, propositiva y al servicio de Colombia”, dijo.

Esta es la carta. Foto: Documento

Este es el final de la misiva. Foto: Documento

Este es el final de la misiva. Foto: Documento

En ese contexto, aumentó la presión sobre su continuidad al frente del gremio. En su carta, Mac Master asegura que espera que su salida contribuya a que esas relaciones esenciales se restablezcan.

“Siempre he creído en la inteligencia colectiva y en la necesidad de que el Gobierno, el sector productivo y las instituciones puedan trabajar juntos, incluso en medio de diferencias, con respeto, independencia y sentido de responsabilidad nacional. Lo intentamos y no tuvimos éxito”, aseguró.

“Espero genuinamente que esta decisión contribuya también a recuperar el trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y el empresariado representado en la Junta de Dirección General, los afiliados y las distintas áreas de la Asociación, y que permita construir un ambiente de estabilidad y confianza para toda la comunidad que rodea a la Andi y para el sector productivo nacional”, concluyó.