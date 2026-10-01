Después de más de 13 años al frente de la Andi, este jueves 1 de octubre Bruce Mac Master presentó su renuncia al gremio más importante del país, en medio de las tensiones con el Gobierno de Abelardo De La Espriella y el malestar de algunos de los afiliados.

Además, se había generado una tensión entre el Gobierno de Abelardo De La Espriella y el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, que fue de mal en peor. De La Espriella ordenó que ninguno de sus ministros se reuniera con Mac Master y se estudió incluso si el veto podía cubrir a la junta directiva del gremio.

Coca Cola FEMSA fue la primera empresa en anunciar el retiro de una de las cámaras de la Andi, aunque se mantuvo en el gremio. Foto: SEMANA

De hecho, SEMANA había confirmado que De La Espriella no estuvo dispuesto a reunirse con Mac Master bajo ninguna circunstancia. Mientras tanto, la inconformidad con el presidente de la Andi crecía. Coca-Cola Femsa, Incauca, Providencia y Sucroal empezaron a marcar distancia con el gremio. La primera se retiró de la Cámara de Bebidas, y las otras tres empresas anunciaron su retiro de la Andi.

Se había anticipado una desbandada de empresas ante la nula interlocución del gremio con el Gobierno y se advirtió que los industriales pagarían los platos rotos. La Andi, sin interlocución con la Casa de Nariño, es inviable.

Incauca, Sucroal y Providencia anunciaron su retiro de la Andi. Foto: Semana

Hace pocos días, Mac Master publicó una comunicación en la que señaló: “La Andi es mucho más que su presidente. Es una institución colectiva, una de las más importantes de América Latina, construida durante décadas por empresarios, trabajadores, juntas directivas, colaboradores y generaciones enteras que han creído en la importancia de contar con una organización independiente, técnica, propositiva y al servicio de Colombia”.

Y agregó: “Colombia necesita más diálogo, más confianza y más capacidad de trabajar conjuntamente; el país lo merece y podemos hacerlo con buena voluntad”; sin embargo, en esa misiva, no habló de dimisión.

La carta

En su carta de renuncia, Mac Master afirma: “He llegado a la conclusión de que me corresponde poner fin a mi ciclo al frente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, y he puesto esta decisión en conocimiento de la Junta de Dirección General”.

Añadió: “No puedo permitir que circunstancias externas a la Asociación terminen afectando a sus afiliados, sus libertades o su normal desempeño; tampoco al equipo de trabajo de la Asociación, ni a su capacidad para actuar, gestionar, representar al sector productivo y contribuir al país. Sinceramente siento que debo contribuir a detener los efectos de esta situación”.

Advirtió que hacer empresa en Colombia ha sido siempre un acto heroico. “No tiene sentido agregar incertidumbre a una tarea esencial para una sociedad que necesita crecer aceleradamente para ampliar sus posibilidades”.

Mac Master considero que, si su retiro contribuye a proteger a la institución y a facilitar que pueda continuar desarrollando plenamente su misión, “debo dar este paso. Lo hago con serenidad, con la certeza de estar actuando y pensando, ante todo, en toda la comunidad que hace parte de la ANDI y en el país. Espero genuinamente que esta decisión contribuya también a recuperar el trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y el empresariado representado en la Junta de Dirección General, los afiliados y las distintas áreas de la Asociación, y que permita construir un ambiente de estabilidad y confianza para toda la comunidad que rodea a la ANDI y para el sector productivo nacional”.

Destacó que Colombia atraviesa un momento que exige esfuerzos de todos. “El país necesita instituciones fuertes y trabajo armónico en muchos frentes. Dentro de ellas, resulta esencial la existencia de pesos y contrapesos que aseguren los límites que protegen la democracia”.

Añadió que no fue “una decisión sencilla”, y afirmó que en sus planes tenía la “determinación de concentrar todos los esfuerzos en contribuir a superar

los múltiples desafíos que enfrenta hoy Colombia, en impulsar iniciativas que condujeran al desarrollo acelerado del país al lado de un gobierno que afirma estar decidido a apoyar la libre empresa. Ese era el escenario que teníamos previsto”.

Manifestó que fue un “privilegio” y una enorme responsabilidad servir a la que calificó como una “institución extraordinaria”, construida durante más de ocho décadas por empresarios, dirigentes visionarios, trabajadores y funcionarios comprometidos y un gran equipo humano que todos los días trabaja por Colombia.

“Lo he hecho con gran orgullo y gratitud. La ANDI ha sido mucho más que una responsabilidad profesional. Ha representado una oportunidad excepcional de servir al país, de defender el papel del sector productivo en la construcción de bienestar y desarrollo, y de trabajar por instituciones sólidas, por la democracia, por las libertades y por una Colombia capaz de avanzar mediante el diálogo y la

construcción colectiva. Para mí, trabajar en la ANDI ha representado una causa vital”, manifestó.

Hizo un recuento de los desafíos que enfrentó: crisis fiscales, la pandemia, los efectos económicos y sociales de los confinamientos, uno de los programas de

vacunación privada más grandes del mundo durante el covid, momentos de profunda

conflictividad social, tensiones institucionales, catástrofes naturales y grandes movimientos de solidaridad para mitigar sus efectos, amenazas a la democracia y al equilibrio de poderes, y hasta situaciones críticas en la relación bilateral con nuestro principal socio comercial, entre tantos otros.

“En cada una de esas circunstancias pusimos a la ANDI al servicio del país, aportando propuestas, construyendo soluciones y defendiendo siempre la institucionalidad. En las últimas semanas se han presentado circunstancias inesperadas y preocupantes que han hecho particularmente complejo el entorno de la Asociación, con potenciales efectos adversos sobre sus afiliados y sobre sus funcionarios. Múltiples presiones han afectado su capacidad de actuar libremente y cumplir sus funciones con autonomía. Frente a ellas he procurado actuar

con firmeza y prudencia, privilegiando siempre los canales institucionales y poniendo por encima de cualquier consideración personal los intereses de la ANDI, buscando superar esta situación”, afirmó el hoy saliente presidente del gremio.

Señaló que él y la Junta de Dirección General, su Mesa Directiva hicieron todo lo que estuvo a su alcance para “propiciar una solución y unas condiciones que le permitieran a la Asociación cumplir plenamente su función, buscando mantener abiertos los espacios de interlocución y continuar contribuyendo, como lo ha hecho durante toda su existencia, a la construcción de soluciones para el país, preservando siempre su independencia, su autonomía y su lugar institucional en la sociedad”.