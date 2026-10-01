Preparan cumbre de empresarios colombianos, venezolanos y estadounidenses

Colombia requiere crecimiento. Venezuela es una gran oportunidad de intercambio bilateral y Estados Unidos está participando en el impulso al vecino país, luego del fin del régimen de Maduro.

Esos tres elementos coinciden para que empiece una nueva era de inversión que beneficie, tanto a Colombia como a Venezuela.

Es en ese contexto que se adelantará una jornada específica con empresarios venezolanos, colombianos y estadounidenses que fue anunciada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, como parte de la estrategia Milagro Week. Se trata de una gira internacional de inversión a través de la cual, Colombia busca llevar proyectos a centros financieros internacionales para buscar inversionistas, fondos, bancos y empresas que pongan capital en ellos.

En este caso, la jornada anunciada parte de que la nueva relación Colombia-Estados Unidos–Venezuela abre oportunidades para promover la inversión, fortalecer el comercio y generar nuevas dinámicas de crecimiento.

El vicepresidente Restrepo ya ha estado hablando de que para Colombia, las acciones en busca de impulsar el crecimiento van en serio, pues considera como una “estupidez” la teoría ideológica del decrecimiento que se posicionó en el pasado Gobierno.

El vicepresidente, para sustentar el abanico de oportunidades que puede abrirse en la nueva realidad de Venezuela, puso de presente que se trata de un mercado que durante los últimos 30 años representó US$1.548 millones que se fueron esfumando a medida que incrementaba la tensión bilateral por los temas políticos entre las dos naciones.

Ahora, la estrategia Milagro Week es parte de Misión Crecer, encomendada por el presidente Abelardo De La Espriella, dijo Restrepo: “se abren oportunidades muy importantes para los inversionistas colombianos en el marco de ese relacionamiento Colombia-Estados Unidos-Venezuela. Esta inversión puede generar una dinámica de crecimiento tanto en Venezuela como en Colombia.

Multi-institucional

En el objetivo de potenciar el crecimiento de nuestra nación hacia una cifra potencial, que llegue al 6 %, el gobierno le está apostando a la multiinstitucionalidad.

Por ello, en la reunión, que fue liderada por el vicepresidente Restrepo, estuvieron los jefes de las carteras de Minas de Colombia, al igual que las cámaras de comercio de ambas naciones y los vicepresidentes de Inversión y Comercio Exterior de ProColombia.

Dentro de las decisiones tomadas en el encuentro se destaca que la agenda se moverá en dos frentes de acción. “Por un lado, ProColombia liderará el trabajo relacionado con alimentos, medicamentos e insumos, mientras que el Ministerio de Minas y Energía abordará las posibilidades de inversión en infraestructura eléctrica y en los sectores minero y de hidrocarburos”, expresaron voceros de la reunión.

La próxima cumbre de empresarios de las tres naciones: Estados Unidos, Colombia y Venezuela tendrá doble propósito. Además de promover la inversión, será también una contribuición a la recuperación del sistema productivo venezolano mediante inversiones en alimentos, medicamentos, insumos, infraestructura eléctrica, minería e hidrocarburos y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades de crecimiento para ambos países, afirmó Restrepo.