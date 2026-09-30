Así contribuye la tecnología a reducir los accidentes en las carreteras de Colombia

El uso de tecnología en flotas de transporte de carga ha contribuido a reducir en 62 % los accidentes viales en Colombia, según datos de Geotab correspondiente a 2026. La compañía también reportó reducciones de 16 % del consumo de combustible y de 10 % en la huella de carbono.

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En este contexto, Juan Cardona, vicepresidente LATAM de Geotab, explicó que “Los datos de reducción de accidentes viales y de contribución por una movilidad más sostenible son el resultado del adecuado uso de la Inteligencia Artificial, la telemática y análisis de datos, tecnologías con las que se busca, ante todo, proteger la vida humana, incentivar la productividad empresarial y hacer que la movilidad baje los índices de contaminación ambiental”.

La implementación de estas tecnologías en el transporte de carga también ha permitido, según la compañía, a reducir en 22 % los costos de mantenimiento y en 15 % el consumo de combustible en las flotas de Latinoamérica, mientras que la productividad habría aumentado 18 %.

Estos resultados se presentan en un contexto de mayor movilización de mercancías por las carreteras colombianas. Según cifras del Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC), en mayo de 2026 se movilizaron 14.407.727 toneladas, un aumento de 11,25 % frente al mismo mes de 2025.

La implementación de tecnologías en el transporte de carga ha permitido reducir en un 15 % el consumo de combustible en las flotas de Latinoamérica Foto: Getty Images

Sin embargo, las cifras de seguridad vial muestran que persisten los riesgos. El informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial señala que entre enero y junio de 2026 fallecieron 4.741 personas en accidentes viales en Colombia, frente a 3.959 en el mismo periodo de 2025, un aumento de 20 %. Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá, Cundinamarca, Santander, Cesar, Córdoba y Meta concentraron los mayores registros.

El informe de seguridad vial de Geotab también encontró que 94 % de los conductores encuestados en Latinoamérica considera que el riesgo de accidentes aumentó en los últimos cinco años. Además, 60 % reconoció utilizar el celular mientras conduce, mientras que 90 % considera que el estrés y el cansancio mental incrementan el riesgo de accidentes.

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“Las distracciones no son solo errores individuales: son un reflejo del estrés, la presión y la falta de herramientas de apoyo en las flotas. El factor humano es primordial en la movilidad de mercancía por carreteras y la tecnología es un apoyo clave, no un enemigo”, expresó Cardona.

Por su parte, El Banco Interamericano de Desarrollo estima que los accidentes de tránsito representan un costo de entre 3 % y 5 % de PIB anual de América Latina, además de más de 110.000 muertes y cinco millones de heridos al año.