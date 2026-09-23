Turismo

Estas son las apuestas con las que se busca fortalecer el turismo regional en el Valle del Cauca

La estrategia también busca aprovechar la fortaleza agroindustrial y logística del departamento y su conexión con el Puerto de Buenaventura.

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Redacción Semana
23 de septiembre de 2026 a las 7:30 p. m.
Cali, Valle del Cauca.
Cali, Valle del Cauca. Foto: pakofer - stock.adobe.com

El Gobierno nacional señaló que avanza en la construcción participativa del Plan Sectorial de Turismo 2026-2030.

Con ese propósito, se llevó a cabo el Comité Regional de Turismo Cali–Valle del Cauca. La jornada reunió al viceministro de Turismo, Julián Franco Restrepo, y a la gerente de Fontur, María Isabel Campo, con autoridades locales, gremios, cámaras de comercio y representantes de la academia.

“El encuentro permitió escuchar las necesidades y propuestas de los actores del sector turístico del Valle del Cauca. Entre los principales retos planteados estuvieron la informalidad, las afectaciones ocasionadas por el sismo de agosto en establecimientos gastronómicos y hoteleros, las brechas de infraestructura y seguridad, así como la necesidad de contar con estadísticas territoriales más precisas para la toma de decisiones”, señaló el Ministerio de Comercio.

Temas como seguridad, economía, cooperación internacional, reformas y energía, entre otros, serán analizados.
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A partir de esta conversación, el Ministerio socializó la visión de “Colombia País Milagro” como eje orientador del Plan Sectorial de Turismo 2026-2030, “con una propuesta enfocada en un turismo de valor que permita incrementar la permanencia de los visitantes, el gasto, la inversión y el empleo en las regiones”, agregó la cartera de Comercio.

Comité Regional de Turismo Cali–Valle del Cauca.
Comité Regional de Turismo Cali–Valle del Cauca. Foto: Mincomercio

Las apuestas del Valle

Durante el encuentro, se plantearon diferentes líneas para potenciar el turismo del Valle del Cauca, teniendo en cuenta sus capacidades productivas y su ubicación estratégica.

Entre las apuestas identificadas están el turismo industrial, los Pueblos Mágicos, la iniciativa ‘Latir’ para zonas de música en vivo y el posicionamiento de Cali en el turismo de longevidad.

La estrategia también busca aprovechar la fortaleza agroindustrial y logística del departamento y su conexión con el Puerto de Buenaventura, como parte de las oportunidades para fortalecer el desarrollo turístico regional.

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“El Comité Regional de Turismo hace parte de la estrategia de territorialización del Gobierno Nacional y de la apuesta del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por mantener una presencia constante en los territorios. Las líneas de trabajo continuarán desarrollándose junto con las regiones, con el propósito de construir soluciones de manera conjunta y consolidar al turismo como un eje de desarrollo económico”, subrayó el Ministerio.

Gobernadora del Valle invita a visitar Buenaventura para el avistamiento de ballenas: “Esto forma parte de la reactivación económica”

Recientemente, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, extendió una invitación a los turistas para que visiten esta región del país durante la temporada de avistamiento de ballenas, que se extenderá hasta finales de octubre.

“Queremos invitar a todos los colombianos a que vengan a Buenaventura. Esto forma parte de la reconstrucción, que es la reactivación económica. Aquí ha habido un terremoto, estamos derrumbados, pero no estamos derrotados. A Buenaventura pueden venir los turistas; la comunidad y el sector turístico están preparados para atenderlos, al igual que los consejos comunitarios, para que puedan disfrutar del espectáculo de las ballenas”, afirmó la mandataria.