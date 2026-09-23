Estas son las apuestas con las que se busca fortalecer el turismo regional en el Valle del Cauca

El Gobierno nacional señaló que avanza en la construcción participativa del Plan Sectorial de Turismo 2026-2030.

Con ese propósito, se llevó a cabo el Comité Regional de Turismo Cali–Valle del Cauca. La jornada reunió al viceministro de Turismo, Julián Franco Restrepo, y a la gerente de Fontur, María Isabel Campo, con autoridades locales, gremios, cámaras de comercio y representantes de la academia.

“El encuentro permitió escuchar las necesidades y propuestas de los actores del sector turístico del Valle del Cauca. Entre los principales retos planteados estuvieron la informalidad, las afectaciones ocasionadas por el sismo de agosto en establecimientos gastronómicos y hoteleros, las brechas de infraestructura y seguridad, así como la necesidad de contar con estadísticas territoriales más precisas para la toma de decisiones”, señaló el Ministerio de Comercio.

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A partir de esta conversación, el Ministerio socializó la visión de “Colombia País Milagro” como eje orientador del Plan Sectorial de Turismo 2026-2030, “con una propuesta enfocada en un turismo de valor que permita incrementar la permanencia de los visitantes, el gasto, la inversión y el empleo en las regiones”, agregó la cartera de Comercio.

Comité Regional de Turismo Cali–Valle del Cauca. Foto: Mincomercio

Las apuestas del Valle

Durante el encuentro, se plantearon diferentes líneas para potenciar el turismo del Valle del Cauca, teniendo en cuenta sus capacidades productivas y su ubicación estratégica.

Entre las apuestas identificadas están el turismo industrial, los Pueblos Mágicos, la iniciativa ‘Latir’ para zonas de música en vivo y el posicionamiento de Cali en el turismo de longevidad.

La estrategia también busca aprovechar la fortaleza agroindustrial y logística del departamento y su conexión con el Puerto de Buenaventura, como parte de las oportunidades para fortalecer el desarrollo turístico regional.

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“El Comité Regional de Turismo hace parte de la estrategia de territorialización del Gobierno Nacional y de la apuesta del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por mantener una presencia constante en los territorios. Las líneas de trabajo continuarán desarrollándose junto con las regiones, con el propósito de construir soluciones de manera conjunta y consolidar al turismo como un eje de desarrollo económico”, subrayó el Ministerio.

Gobernadora del Valle invita a visitar Buenaventura para el avistamiento de ballenas: “Esto forma parte de la reactivación económica”

Recientemente, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, extendió una invitación a los turistas para que visiten esta región del país durante la temporada de avistamiento de ballenas, que se extenderá hasta finales de octubre.

“Queremos invitar a todos los colombianos a que vengan a Buenaventura. Esto forma parte de la reconstrucción, que es la reactivación económica. Aquí ha habido un terremoto, estamos derrumbados, pero no estamos derrotados. A Buenaventura pueden venir los turistas; la comunidad y el sector turístico están preparados para atenderlos, al igual que los consejos comunitarios, para que puedan disfrutar del espectáculo de las ballenas”, afirmó la mandataria.