El destino antioqueño que lleva el nombre de una ciudad chilena y le rinde homenaje al buey con una fiesta

Antioquia, uno de los destinos más llamativos para los viajeros, está conformado por 125 municipios agrupados en nueve subregiones, siendo la del suroeste una de ellas. La Gobernación del departamento indica que esta zona posee diversidad de pisos térmicos y climas que van desde caliente hasta frío.

Así es el ‘remanso de paz’ del suroeste antioqueño, un destino con paisajes únicos y una historia ligada al oro

Esta subregión está conformada por 23 municipios y uno de ellos se caracteriza no solo porque lleva el nombre de una ciudad chilena, sino porque tiene una celebración especial en honor al buey, animal que hace parte de la identidad del municipio.

Se dice que las Fiestas del Buey se llevan a cabo para honrar la memoria, el trabajo y el esfuerzo de los arrieros y animales de carga que durante años abrieron caminos y transportaron productos por las montañas de la región. Para este año están previstas del 5 al 12 de octubre.

Este destino, que destaca por su belleza y encantos naturales, está situado a unas tres horas de Medellín, tiene una temperatura promedio de 21 grados centígrados y cuenta con poco más de 6.000 habitantes.

La plataforma Antioquia es Mágica dice que se le conoce como el “Patrimonio cultural del Suroeste de Antioquia”, un reconocimiento ligado a su historia y a las huellas que dejaron los antiguos pobladores de la región, entre ellos la comunidad indígena caramanto.

Su patrimonio y sus tradiciones convierten al municipio en un destino para quienes buscan conocer parte de la identidad cultural de esta subregión, pero también para los que disfrutan de la naturaleza, las caminatas y, en general, las actividades al aire libre.

El portal Puebliando por Antioquia indica que a este destino se le conoce como la tierra del general Rafael Uribe Uribe y tiene entre sus símbolos más representativos el tronco de la antigua ceiba que durante años acompañó el parque principal.

El encantador municipio del suroeste antioqueño conocido como el ‘paraíso’, un destino con historia y grandes atractivos naturales

A este atractivo se suman petroglifos, una caverna, cascadas y otros escenarios naturales que, de acuerdo con la mencionada fuente, hacen parte de los lugares que pueden conocer los visitantes.

Sitios de interés

Entre los sitios que vale la pena conocer en este destino antioqueño se encuentra la iglesia Santa Ana, ubicada junto al parque principal. Este templo sobresale por su valor arquitectónico y por las particularidades de su construcción, que lo convierten en uno de los referentes del municipio.

Valparaíso le rinde homenaje al buey. Foto: Getty Images

A un kilómetro del casco urbano está la Casa Museo Rafael Uribe Uribe, en El Palmar, sitio donde nació este reconocido general. El lugar conserva parte de la memoria relacionada con su vida y cuenta además con una estatua en su honor, que lo reconoce como una de las figuras representativas de la población.

Otro punto de interés se encuentra en la vereda La Sardina, a unos cinco kilómetros del pueblo. Allí se pueden apreciar petroglifos considerados una muestra del arte dejado por los indígenas caramantos que habitaron este territorio, una evidencia del pasado ancestral de la región. La oferta cultural también incluye el resguardo indígena Marcelino, ubicado en las afueras del municipio y perteneciente a la comunidad Emberá Chamí.

El destino antioqueño que esconde uno de los valles más lindos de la región, enclavado entre montañas y atravesado por un río

Para quienes buscan naturaleza, una alternativa es la quebrada Bequedo, a unos siete kilómetros de la cabecera municipal. El lugar reúne varios cuerpos de agua y cavernas en medio de un entorno tranquilo.