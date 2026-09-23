Muy cerca de Bogotá, el rincón de Cundinamarca donde se come una de las mejores picadas y se disfruta de termales

El fin de semana es una buena oportunidad para salir y darse una escapada cerca de Bogotá, con la idea de desconectarse del ritmo de la ciudad sin tener que realizar largos desplazamientos.

El rincón de Cundinamarca que pocos viajeros conocen: tiene termales, una mítica laguna y paisajes montañosos

A pocas horas de la capital hay varios destinos con una amplia oferta que incluye paisajes de montaña, clima agradable, pueblos de arquitectura tradicional, termales, cascadas y espacios naturales que ofrecen alternativas para descansar y cambiar de ambiente.

De igual forma, hay lugares en los que la gastronomía local es una delicia y en muchas ocasiones es precisamente la que motiva la llegada de viajeros. Uno de esos lugares que parece imperdible es Choachí, un pueblo ubicado a solo una hora de la capital y es perfecto para quienes disfrutan de una buena picada.

Allí, esta preparación es famosa y deliciosa, porque combina el auténtico piquete tradicional del oriente de Cundinamarca con ingredientes locales frescos cocinados al carbón o leña.

Choachí es un destino ideal para comer una buena picada. Foto: Getty Images

La morcilla y la carne de cerdo son imperdibles y normalmente son acompañadas con papa criolla, yuca y plátano maduro, entre otros ingredientes. Los piqueteaderos del pueblo mantienen recetas heredadas por generaciones que realzan los sabores criollos y que deleitan a los viajeros. La oferta es amplia, así que quienes decidan embarcarse en ese plan encuentran muchas opciones para degustar estas delicias.

¿Qué se puede hacer en este destino ?

Este municipio, reconocido por la ONU Turismo como uno de los mejores del mundo para hacer turismo rural, encanta con su belleza natural y llama la atención de los turistas con sus reconocidas aguas termales, ideales para relajarse y complementar un buen plan fuera de la ciudad.

A más de dos horas de Bogotá: El municipio de Cundinamarca que es reconocido por sus tejidos de lana y su tradición artesanal

Entre sus principales atractivos está La Chorrera, una cascada de aproximadamente 590 metros de altura donde es posible realizar caminatas, trekking, rápel, torrentismo y canopy, además de avistamiento de aves y camping.

Este destino se caracteriza por su belleza natural. Foto: Getty Images

Otro de sus encantos naturales es el páramo del Verjón, ubicado en los límites con Bogotá, donde se pueden hacer recorridos ecológicos y conocer la laguna de Teusacá, considerada una de las cinco lagunas sagradas de los muiscas.

El destino de Cundinamarca con aguas termales y una montaña rodeada de historias sobre ovnis y misterios

La oferta natural se complementa con el Parque Ecológico Matarredonda, un espacio dedicado a la conservación de los ecosistemas locales y al disfrute de la flora y fauna. Para quienes prefieren un plan de descanso, los baños termales ofrecen espacios como jacuzzi, sauna y terapias naturales, además de aguas a las que localmente se les atribuyen propiedades medicinales.

El recorrido por Choachí también puede incluir el centro urbano y la iglesia de San Miguel Arcángel, uno de los referentes históricos y religiosos del municipio.