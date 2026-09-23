Muy cerca de Bogotá, el rincón de Cundinamarca donde se come una de las mejores picadas y se disfruta de termales

El fin de semana es una buena oportunidad para salir y darse una escapada cerca de Bogotá, con la idea de desconectarse del ritmo de la ciudad sin tener que realizar largos desplazamientos.
A pocas horas de la capital hay varios destinos con una amplia oferta que incluye paisajes de montaña, clima agradable, pueblos de arquitectura tradicional, termales, cascadas y espacios naturales que ofrecen alternativas para descansar y cambiar de ambiente.
De igual forma, hay lugares en los que la gastronomía local es una delicia y en muchas ocasiones es precisamente la que motiva la llegada de viajeros. Uno de esos lugares que parece imperdible es Choachí, un pueblo ubicado a solo una hora de la capital y es perfecto para quienes disfrutan de una buena picada.
Allí, esta preparación es famosa y deliciosa, porque combina el auténtico piquete tradicional del oriente de Cundinamarca con ingredientes locales frescos cocinados al carbón o leña.
La morcilla y la carne de cerdo son imperdibles y normalmente son acompañadas con papa criolla, yuca y plátano maduro, entre otros ingredientes. Los piqueteaderos del pueblo mantienen recetas heredadas por generaciones que realzan los sabores criollos y que deleitan a los viajeros. La oferta es amplia, así que quienes decidan embarcarse en ese plan encuentran muchas opciones para degustar estas delicias.
¿Qué se puede hacer en este destino ?
Este municipio, reconocido por la ONU Turismo como uno de los mejores del mundo para hacer turismo rural, encanta con su belleza natural y llama la atención de los turistas con sus reconocidas aguas termales, ideales para relajarse y complementar un buen plan fuera de la ciudad.
Entre sus principales atractivos está La Chorrera, una cascada de aproximadamente 590 metros de altura donde es posible realizar caminatas, trekking, rápel, torrentismo y canopy, además de avistamiento de aves y camping.
Otro de sus encantos naturales es el páramo del Verjón, ubicado en los límites con Bogotá, donde se pueden hacer recorridos ecológicos y conocer la laguna de Teusacá, considerada una de las cinco lagunas sagradas de los muiscas.
La oferta natural se complementa con el Parque Ecológico Matarredonda, un espacio dedicado a la conservación de los ecosistemas locales y al disfrute de la flora y fauna. Para quienes prefieren un plan de descanso, los baños termales ofrecen espacios como jacuzzi, sauna y terapias naturales, además de aguas a las que localmente se les atribuyen propiedades medicinales.
El recorrido por Choachí también puede incluir el centro urbano y la iglesia de San Miguel Arcángel, uno de los referentes históricos y religiosos del municipio.