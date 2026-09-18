A más de dos horas de Bogotá: El municipio de Cundinamarca que es reconocido por sus tejidos de lana y su tradición artesanal

Sutatausa es uno de los 116 municipios que integran el departamento de Cundinamarca.

Ubicado en la provincia de Ubaté, a aproximadamente 90 kilómetros al norte de Bogotá, lo que representa alrededor de dos horas y 30 minutos de viaje en automóvil, este municipio es conocido por su clima frío y sus paisajes montañosos, ideales para la agricultura y el ecoturismo.

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Ubicado en la cordillera Oriental, Sutatausa tiene una altitud de aproximadamente 2.600 metros sobre el nivel del mar y “cuenta con varios cuerpos de agua, como ríos y lagunas, que enriquecen su paisaje natural”, señala la Gobernación de Cundinamarca.

Homenaje a los artesanos

Este municipio celebrará este 19 y 20 de septiembre la novena edición del festival Tejilarte, evento que reunirá a artesanos, artistas, productores, familias y visitantes alrededor de la tradición artesanal de la lana.

“Esta edición pondrá la mirada sobre el origen de los oficios y la relación entre territorio, comunidad, animales y artesanos. Como parte de esta propuesta, el festival rendirá un homenaje especial a las cuidadoras de ovejas, protagonistas del primer eslabón de la tradición ovino-lanar”, señala la Gobernación de Cundinamarca.

La programación contempla talleres de cerámica, cestería, tintes naturales y telar, así como concursos de hilanderas, diseño empírico y esquiladores. También se realizarán el desfile ‘Hoy me pongo la ruana’ y la pasarela ‘Retejiendo la raíz de nuestros artesanos’.

La agenda incluye además Feria Artesanal, Mercados Campesinos, Feria Gastronómica, exposiciones de fotografía y memoria, entre otros.

“Tejilarte contará con presentaciones de música campesina, danzas y muestras de las escuelas de formación artística. Entre los momentos previstos se encuentran el “Homenaje a la raíz y relevo generacional” y una exposición ovino-lanar con demostración de esquilado", subraya la Gobernación.

Este municipio de Caldas se caracteriza por sus productos elaborados en lana. Foto: Getty Images

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Sitios de interés

Los farallones de Sutatusa son una de las principales atracciones naturales del municipio, ofreciendo un entorno ideal para el ecoturismo y las actividades al aire libre. Estas formaciones son “un lugar de recreación y disfrute para los habitantes y visitantes”.

Otro lugar relevante es la parroquia San Juan Bautista, la cual se construyó durante tres siglos.

Templo de Sutatausa. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Sutatausa Cundinamarca

“El templo se construyó a lo largo de tres siglos aproximadamente y aunque se puede determinar con un alto grado de precisión la estructura de la traza original, resulta difícil datar las sucesivas adiciones que se realizaron sobre la estructura del siglo XVII”, señala la Diócesis de Zipaquirá.

Y agrega: “La última parte construida fue la torre en 1818 por el padre José Nieto Forero. La pintura data aproximadamente del siglo XVII, desconociendo su autor, que posiblemente eran artistas provenientes del viejo mundo que se contrataban para dibujar imágenes que sirvieran para el adoctrinamiento de los indígenas”.