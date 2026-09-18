A hora y media de Bogotá y por menos de $ 50.000, se puede visitar un pueblo que es como estar en la India; el templo sorprende a turistas

A poco más de una hora de Bogotá, en las montañas de Cundinamarca, hay un rincón que parece sacado de otro país. Se trata de Varsana Eco Aldea, un espacio ubicado en Granada que combina arquitectura inspirada en la India, espiritualidad y contacto con la naturaleza.

Muy cerca de Bogotá: el municipio de Cundinamarca de bellos paisajes e ideal para quienes buscan una “conexión con la naturaleza”

El lugar llama la atención desde el recorrido. El paisaje rural de Granada, municipio de clima templado y tradición agrícola, está acompañado por cafetales, cultivos de caña de azúcar y árboles frutales.

En medio de ese ambiente aparece Varsana, una propuesta diferente para quienes buscan alejarse por unas horas del movimiento de la ciudad.

La historia del templo también resulta particular. El Templo Varsana Jardín Ecológico comenzó a tomar forma a finales de la década de 1970 y está relacionado con el Bhakti Yoga y la tradición védica de la India. Aunque su inspiración viene de esa cultura, todo el proyecto se desarrolló en territorio colombiano.

La experiencia no se queda únicamente en conocer el templo. En Varsana se realizan actividades como yoga, meditación colectiva y caminatas conscientes. También hay huertas orgánicas, sistemas de permacultura y baños secos, dentro de una propuesta que busca promover prácticas relacionadas con el cuidado del ambiente.

La alimentación vegetariana y la convivencia comunitaria también hacen parte de la dinámica del lugar. La propuesta está ligada a principios como la no violencia, el respeto por los seres vivos, la meditación y la conexión con la naturaleza.

Uno de los puntos que más llaman la atención es el precio. La pasadía tiene un valor de 35.000 pesos colombianos, una opción para quienes quieren conocer este particular espacio sin tener que viajar fuera del país.

El rincón de Cundinamarca que pocos viajeros conocen: tiene termales, una mítica laguna y paisajes montañosos

Varsana no pretende ser una réplica de la India. Su atractivo está precisamente en la mezcla entre elementos de esa tradición espiritual y el paisaje colombiano de Granada. Por eso, para quienes viven en Bogotá y buscan un plan distinto, este puede convertirse en una escapada de tranquilidad, contemplación y naturaleza sin ir demasiado lejos.

Además, su ambiente tranquilo permite conocer una faceta poco común del departamento, con espacios pensados para desconectarse, respirar con calma y cambiar, por un momento, la rutina del día a día.