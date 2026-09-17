El Eje Cafetero es una de las regiones interesantes para conocer en el territorio colombiano. Allí, el café, las montañas y la cultura campesina se mezclan en paisajes llenos de color.

Así es el municipio de Caldas que fue reconocido internacionalmente por el estilo de vida de sus habitantes

Sus pueblos, fincas cafeteras, miradores y caminos rurales permiten vivir experiencias únicas, mientras se disfruta de un entorno natural marcado por montañas, bosques y valles.

Un valor agregado de estas tierras es que la oferta es ideal para distintos tipos de viajeros. En los planes está desde recorrer pueblos tradicionales y probar su gastronomía hasta hacer senderismo, avistar aves, visitar termales o explorar parques naturales.

Además, cada municipio tiene su propia identidad y sus atractivos particulares, por lo que, más allá de los destinos conocidos, existen pequeños pueblos y rincones poco explorados que permiten vivir una experiencia más auténtica.

Marulanda destaca por su arquitectura colorida y de gran belleza. Foto: Gobernación de Caldas/API

Uno de esos lugares imperdibles es Marulanda, reconocido como el pueblo más frío de Caldas, debido a que se encuentra en una gran altitud. Datos de la Gobernación del departamento indican que tiene una altura de 2.825 metros sobre el nivel del mar.

La información oficial señala que en este destino la naturaleza es un encanto. Allí los paisajes de alta montaña son los grandes protagonistas y se aprecian praderas verdes, cubiertas por la neblina y atravesadas por distintos tonos, que crean escenarios que sorprenden a quienes llegan por primera vez.

Tradición lanera

Ubicado en plena cordillera y marcado por su clima frío, el municipio conserva una estrecha relación con la tradición de la lana y las ruanas. Sus habitantes tienen una gran tradición en la producción de lana de oveja.

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Por esta razón, uno de los planes ideales para los viajeros es hacer la ruta de la lana, recorrido en el que es posible aprender sobre todo el proceso, desde el cuidado de las ovejas hasta el hilado y teñido. Es un espacio en el que los artesanos muestran sus habilidades en la elaboración de textiles únicos como las cobijas y las ruanas, siendo esta última su producto emblema.

Son tan relevantes esta actividad y las propias ovejas que cada dos años se realizan las tradicionales Fiestas de la Lana, la Papa, la Leche y la Arriería, un evento en el que desfilan aproximadamente 2.500 ovejas por las calles del municipio, convirtiéndose en un espectáculo único.

Valle de Cabras es uno de los sitios de naturaleza para visitar en Marulanda. Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Marulanda en Caldas / API

Sitios de interés

En este colorido pueblo cafetero, los viajeros se encuentran con varios sitios de interés como la Cueva de Bermúdez y el Valle de las Cabras, dos joyas naturales perfectas para quienes desean conectar con la montaña, la historia y la naturaleza.

En el Valle Alto de Cabras hay un bosque nativo de palma de cera, el árbol nacional, que envuelve el paisaje con nieblas, senderos montañosos, naturaleza intacta y una biodiversidad vibrante.

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Por su parte, la mencionada cueva guarda antiguos mitos y leyendas locales, invitando al visitante a explorar sus rincones y sumergirse en la historia de estas montañas.

Marulanda es reconocido como un destino tranquilo y acogedor, ideal para desconectarse y disfrutar de la naturaleza en su estado más auténtico.